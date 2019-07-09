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Son dakika haberleri... Rusya'dan S-400 açıklaması: Anlaşma gerçekleştirilme aşamasında

S-400'lerin teslimat tarihi yaklaşırken konuyla ilgili açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Son olarak Kremlin Sözcüsü konuştu. Dimitri Peskov "anlaşma gerçekleştirilme aşamasında" dedi

Son dakika haberleri... Rusya'dan S-400 açıklaması: Anlaşma gerçekleştirilme aşamasında

S-400 Savunma Sistemi konusunda Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kremlin Sözcüsü, S-400 savunma sisteminin Türkiye'ye gönderilmesini içeren anlaşmanın uygulama aşamasında olduğunu söyledi.

Dimitri Peskov, 6 Temmuz'da Erdoğan ile Putin arasındaki telefon görüşmesinde S-400'lerin ele alınıp alınmadığı sorusuna da cevap verdi.

Peskov, "Elbette, bundan bahsettiler. Söz konusu anlaşma gerçekleştirilme aşamasında" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Türkiye'de bazı basın organları S-400 hava savunma sistemlerinin kargo uçaklarına yüklenmeye başlandığını iddia etmiş. Ancak haber daha sonra yalanlanmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #rusya #s-400
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