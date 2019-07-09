Son dakika haberleri... Rusya'dan S-400 açıklaması: Anlaşma gerçekleştirilme aşamasında

S-400'lerin teslimat tarihi yaklaşırken konuyla ilgili açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Son olarak Kremlin Sözcüsü konuştu. Dimitri Peskov "anlaşma gerçekleştirilme aşamasında" dedi

S-400 Savunma Sistemi konusunda Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Kremlin Sözcüsü, S-400 savunma sisteminin Türkiye'ye gönderilmesini içeren anlaşmanın uygulama aşamasında olduğunu söyledi.



Dimitri Peskov, 6 Temmuz'da Erdoğan ile Putin arasındaki telefon görüşmesinde S-400'lerin ele alınıp alınmadığı sorusuna da cevap verdi.



Peskov, "Elbette, bundan bahsettiler. Söz konusu anlaşma gerçekleştirilme aşamasında" ifadelerini kullandı.



Rusya ve Türkiye'de bazı basın organları S-400 hava savunma sistemlerinin kargo uçaklarına yüklenmeye başlandığını iddia etmiş. Ancak haber daha sonra yalanlanmıştı.



ulusal.com.tr