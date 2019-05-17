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Son dakika haberleri... Rusya'dan sert ABD açıklaması

Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulama kararı alan ABD'ye cevap Kremlin'den geldi. Kremlin, yaptırımlara karşılık vereceğini duyurdu

Son dakika haberleri... Rusya'dan sert ABD açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmüş, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov görüşme ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu. 

ABD'nin Rusya karşıtı yaptırımlarına görüşmede değinildiğini belirten Uşakov, hem Rusya'ya yaptırım uygulanıp hem de aynı anda Rusya'dan Amerikalılar için faydalı olacak bir şey yapmasını istemenin mümkün olmadığını ifade etmişti. 

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov da, ülkesinin ABD'nin yeni yaptırım kararına karşılık vereceğini ve ABD vatandaşlarının yer aldığı kara listeyi genişleteceklerini açıklamıştı.

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yeni yaptırımlara karşılık verileceği duyuruldu.

ulusal.com.tr 

Etiketler; #rusya #sert #abd
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