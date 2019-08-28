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Son dakika haberleri! Rusya'dan Türkiye'ye Su-35 ve Su-57 jetlerinin teslimatına dair açıklama

Rusya'nın federal askeri-teknik işbirliği servisi FSVTS'nin direktörü Dmitriy Şugayev, Türkiye'yle Rus savaş uçakları Su-35 ve Su-57'nin teslimatına ilişkin görüşme yürütmekte olduklarını söyledi

Son dakika haberleri! Rusya'dan Türkiye'ye Su-35 ve Su-57 jetlerinin teslimatına dair açıklama

Rusya'nın federal askeri-teknik işbirliği servisi FSVTS'nin direktörü Dmitriy Şugayev, Türkiye'yle Rus savaş uçakları Su-35 ve Su-57'nin teslimatına ilişkin görüşme yürütmekte olduklarını söyledi

Etiketler; #rusya #türkiye #su-35 #su-57
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