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Son dakika haberleri! Rusya'dan Türkiye'ye yeni teklif! Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi

Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitriy Rogozin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fuarda kısa süreli bir görüşme yaptı. Rogozin, Erdoğan'a 2023'te uzaya Türk astronot göndermeyi teklif etti. Teklifi memnuniyetle karşılayan Cumhurbaşkanı "Çalışmalarınıza katılacağız." dedi.

Son dakika haberleri! Rusya'dan Türkiye'ye yeni teklif! Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi

Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) Başkanı Dmitriy Rogozin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uzaya Türk astronot göndermeyi teklif etti.

Rogozin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda, kısa süreli görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, uzaya Türk bir astronot göndermek istediklerini belirten Rogozin, "Size ortak bir teklifimiz var; Cumhuriyetinizin 100'üncü yılını yörüngeye Türk bir astronot göndererek kutlamak. Kozmonot Eğitim Merkezi buna hazır." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN YANIT

Teklifi memnuniyetle karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saygıdeğer çalışmalarınıza katılacağız. Ülkemiz adına teşekkür ediyorum, yaptığınız işler için teşekkürler." dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Rusya Federal Uzay Ajansı #recep tayyip erdoğan #türkiye #rusya
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