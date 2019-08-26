Rusya'dan Türkiye ile ilgili açıklama geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriye Ordusu'nun İdlib'e yönelik harekatı Türkiye ile anlaşmaları ihlal etmiyor" dedi.
"TÜRKİYE'YE ÖNERDİK"
Lavrov, "Türkiye’ye İdlib’de ortak devriye çalışması yürütülmesini önerdik, ancak bu hususta şimdilik bir anlaşma sağlanamadı" dedi.
KREMLIN'DEN PUTIN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI
Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapacağı görüşmeye dair açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, "Putin ile Erdoğan Salı günü İdlib'deki durumu görüşecekler. Putin, Erdoğan'ın İdlib'deki durum konusunda endişelerini anlıyor, ancak Putin de militanların artan saldırıları konusunda endişeli" ifadeleri kullanıldı.
ulusal.com.tr
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