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Son dakika haberleri! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Suriye, İdlib ve Türkiye, Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesi açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'ye Suriye İdlib'de ortak devri çalışması yürütülmesini önerdiklerini açıkladı. Lavrov, bu hususta şimdilik bir anlaşma sağlanamadığını söyledi. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapacağı görüşmede İdlib'deki son durumunu ele alınacağı belirtildi. Açıklamada, "Putin, Erdoğan'ın İdlib'deki durum konusunda endişelerini anlıyor, ancak Putin de militanların artan saldırıları konusunda endişeli" denildi

Son dakika haberleri! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Suriye, İdlib ve Türkiye, Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesi açıklaması
Rusya'dan Türkiye ile ilgili açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriye Ordusu'nun İdlib'e yönelik harekatı Türkiye ile anlaşmaları ihlal etmiyor" dedi.

"TÜRKİYE'YE ÖNERDİK"

Lavrov, "Türkiye’ye İdlib’de ortak devriye çalışması yürütülmesini önerdik, ancak bu hususta şimdilik bir anlaşma sağlanamadı" dedi.

KREMLIN'DEN PUTIN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ AÇIKLAMASI

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapacağı görüşmeye dair açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Putin ile Erdoğan Salı günü İdlib'deki durumu görüşecekler. Putin, Erdoğan'ın İdlib'deki durum konusunda endişelerini anlıyor, ancak Putin de militanların artan saldırıları konusunda endişeli" ifadeleri kullanıldı.

ulusal.com.tr
Etiketler; #son dakika haberleri #son dakika #türkiye #idlib #rusya #suriye
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