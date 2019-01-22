Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in Akdeniz üzerinde füze savunma sistemini test ettiğini açıkladı

Bakanlığın açıklamasına göre Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait radar sistemleri, bu sabah 07.35'te Akdeniz havzası üzerinde bir hedef füze fırlatıldığını tespit etti. İsrail de atmosfer dışındaki balistik füzelere karşı etkili Arrow 3 (Ok) isimli füze savunma sisteminin başarıyla test edildiğini duyurdu.



Sputnik Türkiye'nin haberine göre, hedef füzenin Akdeniz'in ortasından doğu kıyısına doğru fırlatıldığını belirten bakanlık, Rusya Ulusal Savunma İdare Merkezi uzmanlarının hedef füzenin İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait füze savunma sisteminin test edilmesi için fırlatıldığını belirlediğini ifade etti.



İSRAİL DE AÇIKLADI



İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, balistik füzelere karşı etkili Arrow 3 füze savunma sisteminin bu sabah erken saatlerde İsrail Havacılık ve Uzay Sanayisi ile ABD Füze Savunma Ajansı ortaklığında ülkenin orta kesiminde test edildiği ve füzenin belirlenen hedefi başarıyla imha ettiği belirtildi.



Savunma Bakanlığının açıklamasında başarıyla sonuçlanan denemenin İsrail'in bölgedeki mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı kendini savunmasına katkı sağlaması açısından 'önemli bir kilometre taşı' olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.



İsrail geçen yıl şubatta da Arrow 3 füze savunma sistemini test etmiş ancak bu test sırasında herhangi bir hedef kullanılmamıştı.



ABD ile ortaklaşa geliştirilen Arrow 3 füze savunma sisteminin balistik füzeleri imha etmek için kullanılacağı belirtilmişti.



ulusal.com.tr