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Son dakika haberleri! Rusya'dan Türkiye ve İdlib açıklaması! "Mutabakata bağlı kalınması önemli"

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye ile İdlib iğçin yaptığımız mutabakata bağlı kalınması önemli" açıklaması yaptı. Zaharova, "Biz de bu doğrultuda Türk tarafı ile Soçi Mutabakatı çerçevesinde işbirliğimizi sürdürüyoruz" diye devam etti

Son dakika haberleri! Rusya'dan Türkiye ve İdlib açıklaması! "Mutabakata bağlı kalınması önemli"

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova haftalık basın toplantısında, "İdlib'le ilgili varılmış tüm mutabakatlara tamamıyla bağlı kalınmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu mutabakatların hem teröristlerle mücadeleyi sürdürme hem de sivil nüfusun güvenliğini sağlama amacı ile düşünülmüş maddlerine bağlı kalınması önemli" açıklamasında bulundu.

Zaharova, "Biz de bu doğrultuda Türk tarafı ile Soçi Mutabakatı çerçevesinde işbirliğimizi sürdürüyoruz" diye devam etti.

Zaharova, "Bu gerilimin neyin sebep olduğu açık: bunun sebebi, teröristlerin gerilimi azaltma bölgesi (İdlib) ve ötesindeki agresif saldırılarıdır" vurgusunu yaptı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #son dakika haberleri #son dakika #türkiye #rusya
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