banner962
Galatasaray'dan Hasan Çavuşoğlu'na cevap!
Galatasaray'dan Hasan Çavuşoğlu'na cevap!
Sosyal medyayı salladı
Sosyal medyayı salladı
Ruhani: Düşmanlara karşı uyanık olun
Ruhani: Düşmanlara karşı uyanık olun
İstanbul'da o vapur hattı iptal ediliyor
İstanbul'da o vapur hattı iptal ediliyor

Son Dakika haberleri: San Francisco'da kamyon faciası

San Francisco'da kamyon bir araca çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi

Son Dakika haberleri: San Francisco'da kamyon faciası

San Francisco'da kamyon araca çarptı. En az 7 kişinin yaralandığı, 2 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 5 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın kasıtlı olup olmadığı konusunda her hangi bir açıklama yapılmadı.



ulusal.com.tr

Etiketler; #san francisco
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Gaziantep'te polise av tüfeğiyle saldırı
Sonraki Haber
Son Dakika haberleri: San Francisco'da kamyon faciası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.