San Francisco'da kamyon bir araca çarptı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi

San Francisco'da kamyon araca çarptı. En az 7 kişinin yaralandığı, 2 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.



Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralanan 5 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazanın kasıtlı olup olmadığı konusunda her hangi bir açıklama yapılmadı.







ulusal.com.tr