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Son Dakika haberleri: Sarkisyan istifa etti!

Ermenistan'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. 17 Nisan'da muhaliflerin protestolarına rağmen Ermenistan'ın yeni başbakanı seçilen eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, görevinden istifa etti.

Son Dakika haberleri: Sarkisyan istifa etti!

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da askeri üniformalı yüzlerce Ermeni hükümet karşıtı protestolara katıldı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı protestolara katılan askerlerle ilgili bir kınama mesajı yayınladı ve protestolara katılan askerler konusunda sert yasal tedbirler alınacağını duyurdu.

Bu gelişmeden kısa süre sonra Başbakan Serj Sarkisyan istifa etti.

Etiketler; #Ermenistan #serj sarkisyan
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