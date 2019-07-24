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Son dakika haberleri... Sudan'da yeni darbe girişimi engellendi

Sudan'da Genelkurmay Başkanı önderliğindeki bir grup subayın darbe girişimi bastırıldı.

Son dakika haberleri... Sudan'da yeni darbe girişimi engellendi

Sudan'da Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib önderliğindeki bir grup subayın darbe girişimi bastırıldı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, darbe girişimine Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib önderliğindeki bir grup subay, istihbarat, İslami Hareket'ten liderler ve eski iktidar partisinden isimler katıldı.

Sudan ordusu darbe girişiminin başarısız olduğunu açıkladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #sudan
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