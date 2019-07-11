Son dakika haberleri... Sudan’da darbe girişimi

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, ülkede yeni darbe girişiminin önüne geçildiğini duyurdu.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, ülkede yeni bir darbe girişimi olduğunu ve bunun engellendiğini duyurdu.



Sudan Askeri Geçiş Konseyi, engellenen yeni darbe girişiminin muhalefetle varılacak nihai anlaşmayı baltalamayı amaçladığını ve girişimde bulunan bir komutan ve bazı subayların gözaltına alındığını açıkladı.



Sudan televizyonundan okunan açıklamada, "Darbe girişimi engellendi" denildi.



Olayla ilgili hiçbir ayrıntı verilmedi, darbe girişiminde bulunan kişilerin isimleri de açıklanmadı.





ulusal.com.tr