Son dakika haberleri... Suriye'den genel af kararı

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Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, 14 Eylül 2019 tarihinden önce işlenen suçlar için af öngören yasama kararını onayladı
DÜNYA 15.09.2019, 15:19 15.09.2019, 15:23
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, 14 Eylül 2019'dan önce işlenen suçlar için af öngören yasama kararını onayladı.
Suriye haber ajansı Sana'da yer alan habere göre, belirli şartlar ve koşullar kapsamında 14 Eylül tarihinden önce işlenen suçların affedilmesini öngören yasama kararı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla geçerli olacak.
ulusal.com.tr
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