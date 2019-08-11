SURİYE ORDUSU HABİT BELDESİNİ VE SUKEYK TEPESİ ELE GEÇİRDİ
Suriye Ordusu, İdlib operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Hama’nın kuzeyinde teröristlerle Esad güçleri arasındaki çatışma devam ederken güneyinde Hama sınırındaki Habit beldesini ve Sukeyk Tepesi'ni terör gruplarından temizledi.
Suriye Ordusunun geçen hafta başlattığı kara harekâtı ile Tel Meleh, Erbain, Cubbeyn, Sahr köyü ve tepesi ile Cisat köyünü ele geçirilmişti. Böylece Esad hükümeti, Han Şeyhun ilçesine doğudan 11, batıdan 9 kilometre kadar yaklaşmış oldu.
SURİYE ORDUSU İKİ İLÇEYİ KUŞATACAK
Esad güçlerin Habit beldesini ele geçirmesiyle Hama kuzeyinde uzun süredir teröristlerin elinde bulunan Kefer Zita ve Latamine ilçelerinin kuşatma altına alma olasılığı da güçlendi. Anadolu Ajansı, Habit’in Suriye Ordusunun kontrolüne geçmesini, “bölgedeki çatışmaların seyri değişti” ifadeleriyle duyurdu.
RUSYA: GÜNEYE 470 TERÖRİST SEVK EDİLDİ
Bu arada Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi yöneticisi, Aleksey Bakin de bir açıklama yaptı. Teröristlerin İdlib’in güneyine takviye güç gönderme devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Aleksey Bakin, İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin güneyine yaklaşık 470 terörist ve teçhizat gönderildiğini açıkladı.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.