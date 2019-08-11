Suriye Ordusu İdlib'teki teröristlere yönelik harekâtına bayramda da devam ediyor. Hama’da bir belde ve tepenin kontrolü Suriye Ordusu’na geçti. Rusya da teröristlerin İdlib’in güneyine yığınak yaptığını açıkladı

Suriye Ordusu, İdlib operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Hama’nın kuzeyinde teröristlerle Esad güçleri arasındaki çatışma devam ederken güneyinde Hama sınırındaki Habit beldesini ve Sukeyk Tepesi'ni terör gruplarından temizledi.Suriye Ordusunun geçen hafta başlattığı kara harekâtı ile Tel Meleh, Erbain, Cubbeyn, Sahr köyü ve tepesi ile Cisat köyünü ele geçirilmişti. Böylece Esad hükümeti, Han Şeyhun ilçesine doğudan 11, batıdan 9 kilometre kadar yaklaşmış oldu.Esad güçlerin Habit beldesini ele geçirmesiyle Hama kuzeyinde uzun süredir teröristlerin elinde bulunan Kefer Zita ve Latamine ilçelerinin kuşatma altına alma olasılığı da güçlendi. Anadolu Ajansı, Habit’in Suriye Ordusunun kontrolüne geçmesini, “bölgedeki çatışmaların seyri değişti” ifadeleriyle duyurdu.Bu arada Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi yöneticisi, Aleksey Bakin de bir açıklama yaptı. Teröristlerin İdlib’in güneyine takviye güç gönderme devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Aleksey Bakin, İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinin güneyine yaklaşık 470 terörist ve teçhizat gönderildiğini açıkladı.