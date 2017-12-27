Suriye ordusu, ülkenin güneyinde bulunan Amerikan üssünü abluka altına altı. Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Suriye'deki operasyonların tamamlanmasının ardından Akdeniz'in doğusunda daimi bir Rus donanmasının olacağını" kaydetti.

Suriye ordusu Amerikan üssünü ablukaya aldı.



Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Suriye'nin güneyindeki El Tanf'ta ABD'ye ait üssün Suriye ordusu tarafından tamamen abluka altına alındığını söyledi.



Suriye'nin en büyük sığınmacı kampı olan Rukban kampının da bulunduğu üs, 55 kilometre uzaklıktançevrelendi ve Suriye hükümet güçleri tarafından kontrol edildi.



Suriye topraklarından IŞİD'in tammamen temizlendiğini belirten Rus Genelkurmay Başkanı, Amerika'nın El Tanf'ta kalmasının mantıksız olduğunu belirtti.



Gerasimov, Suriye'deki operasyonların tamamlanmasının ardından Akdeniz'in doğusunda daimi bir Rus donanmasının olacağını kaydetti.





ulusal.com.tr