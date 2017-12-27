banner959
Silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi
Silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi
AYM, CHP'nin başvurusunu haklı buldu
AYM, CHP'nin başvurusunu haklı buldu
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 98'inci yıl dönümü kutlandı
7 bankadan flaş kredi kartı açıklaması
7 bankadan flaş kredi kartı açıklaması

Son dakika haberleri: 'Suriye ordusu, ABD üssünü abluka altına aldı'

Suriye ordusu, ülkenin güneyinde bulunan Amerikan üssünü abluka altına altı. Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Suriye'deki operasyonların tamamlanmasının ardından Akdeniz'in doğusunda daimi bir Rus donanmasının olacağını" kaydetti.

Son dakika haberleri: 'Suriye ordusu, ABD üssünü abluka altına aldı'

Suriye ordusu Amerikan üssünü ablukaya aldı. 

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Suriye'nin güneyindeki El Tanf'ta ABD'ye ait üssün Suriye ordusu tarafından tamamen abluka altına alındığını söyledi. 

Suriye'nin en büyük sığınmacı kampı olan Rukban kampının da bulunduğu üs, 55 kilometre uzaklıktançevrelendi ve Suriye hükümet güçleri tarafından kontrol edildi.

Suriye topraklarından IŞİD'in tammamen temizlendiğini belirten Rus Genelkurmay Başkanı, Amerika'nın El Tanf'ta kalmasının mantıksız olduğunu belirtti. 

Gerasimov, Suriye'deki operasyonların tamamlanmasının ardından Akdeniz'in doğusunda daimi bir Rus donanmasının olacağını kaydetti. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Rusya Genelkurmay Başkanı #Valeriy Gerasimov #suriye #El Tanf #abd #Komsomolskaya Pravda
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İran'dan İstanbul Zirvesi'ne sert eleştiri
Sonraki Haber
ÖSYM'den açıklama! O günlerde erişim olmayacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.