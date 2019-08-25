Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), 'acil' koduyla ülkenin başkenti Şam'da patlama seslerinin duyulduğunu servis etti. SANA tarafından ülkedeki hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerine karşı harekete geçtiği belirtildi. Hava koruma sistemlerinin, Şam'da aktif halde olduğu belirtilirken İsrail tarafından Şam'a hava saldırısının düzenlendiği belirtildi. Öte yandan saldırının Şam'ın güney bölgesinde yoğunlaştığı kaydedildi. SANA muhabiri, hava savunma sistemlerinin düşman füzelerini hedeflerine ulaşmadan önce düşürdüğünü bildirdi. SANA'nın aktardığına göre, bir askeri kaynak, saat 23.30 sıralarında hava savunma sistemlerinin Golan'dan Şam'ın çevresine doğru bazı hareketler saptadığını ve saldırılara etkili şekilde karşılık verildiğini söyledi

Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), 'acil' koduyla ülkenin başkenti Şam'da patlama seslerinin duyulduğunu servis etti.



SANA tarafından ülkedeki hava savunma sistemlerinin düşman hedeflerine karşı harekete geçtiği belirtildi.



Hava koruma sistemlerinin, Şam'da aktif halde olduğu aktarılırken İsrail tarafından Şam'a hava saldırısının düzenlendiği belirtildi.



"SALDIRI DEVAM EDİYOR"



SANA, saldırının devam ettiğini ve hava savunma sistemlerinin aktif olduğunu aktardı.



Öte yandan saldırının Şam'ın güney bölgesinde yoğunlaştığı kaydedildi.



FÜZELER DÜŞÜRÜLDÜ



SANA muhabiri, hava savunma sistemlerinin düşman füzelerini hedeflerine ulaşmadan önce düşürdüğünü bildirdi.



ASKERİ KAYNAKTAN İLK AÇIKLAMA



SANA'nın aktardığına göre, bir askeri kaynak, saat 23.30 sıralarında hava savunma sistemlerinin Golan'dan Şam'ın çevresine doğru bazı hareketler saptadığını ve saldırılara etkili şekilde karşılık verildiğini söyledi.



ulusal.com.tr