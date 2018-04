Suriye dik durdu, saldırıyı püskürtü. Amerika, Fransa ve İngiltere Şam, Hama, Humus, Lazkiye ve Dera bölgelerine hava saldırısı düzenledi. Amerika'nın 103 akıllı füzesinden 71'i Suriye topraklarına düşmeden imha edildi. Amerika "kısıtlı" olarak tanımladığı saldırının devamının planlanmadığı söylerken, Suriyeliler, emperyalist saldırıya sokaklarda gövde gösterisi yaparak yanıt verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kimyasal silah kullanan rejime yönelik bir operasyondur. Bugüne kadar çoktan müdahale edilmesi gerekiyordu. Siyasi sürece geçmemiz lazım. Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor." diye konuştu. ABD Başkanı Trump, "Suriye görevi başarıyla tamamlanmıştır." twiti attı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye saldırı kararı aldığını duyurdu.



Trump, ABD ile Fransa ve İngiltere'nin, Suriye'ye saldırı başlattığını açıkladı.



Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri duyulurken, Suriye hava savunmasının aktif olduğu bildirildi.



Suriye resmi haber ajansı duyurdu: Amerika'nın liderlik ettiği saldırı Humus'ta orduya ait depoları hedef aldı.



Şam'daki Sputnik muhabiri, ABD öncülüğündeki saldırılarda Suriye Devlet Başkanlık Sarayı'nın ve başkentteki hükümet binalarının vurulmadığını bildirdi.



Sputnik'e konuşan bir yerel kaynağın aktardığı bilgiye göre, ABD öncülüğündeki Suriye saldırılarında en az 6 sivil yaralandı.



Konuya ilişkin henüz Suriyeli yetkililerden açıklama yapılmadı.



DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA



Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye, Suriye rejimine karşı ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir" denildi.



SURİYE ORDUSU'NDAN AÇIKLAMA



Saldırı sonrası Suriye ordusu; ABD, Fransa ve İngiltere'nin 110 füze attığını açıkladı.



Saldırıda 3 sivilin yaralandığı belirtildi.







ESAD'IN BU GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI



Suriye Devlet Başkanlığı'na ait sosyal medya hesabından, Suriye Cumhurbaşkanı Esad'ın ofisine gittiği anlara ait görüntü paylaşıldı.



Video, "direniş sabahı" notuyla paylaşıldı.







RUSYA'DAN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI



Rusya, BM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.



İngiltere saldırıya 4 tornado savaş uçağıyla katıldı.



CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Duma'daki saldırının cevapsız kalması düşünülemezdi." dedi.



AKP'DEN AÇIKLAMA



AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "Bize operasyondan önce bilgi verildi" ifadelerini kullandı.



Ünal, "Kimyasal kullanımına ciddi uyarıdır" diye konuştu.



PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA



Rusya Devlet Başkanı Putin, saldırıyı sert bir şekilde kınadı.



Putin "Suriye'de yaşanan yeni gerilim, tüm uluslararası ilişkiler sistemi üzerinde yıkıcı etkiye sahip" dedi.



RUSYA GENELKURMAYI'NDAN AÇIKLAMA



Rusya Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Atılan 103 füzeden 71'i etkisiz hale getirildi" denildi.



NATO OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK



NATO, Brüksel'deki karargahta öğleden sonra Suriye'yi görüşmek için olağanüstü toplanacak.



ERDOĞAN, MAY İLE GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May'la telefonla görüştü.



Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı, bölgede gerilimin daha fazla tırmandırılmamasının önemini vurguladığı kaydedildi.



ÇİN'DEN İLK AÇIKLAMA



Çin'den yapılan açıklamada, "Siyasi çözüm tek gerçekçi yol" denildi.



ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saldırıyla ilgili konuştu.



Çavuşoğlu, "Kimyasal silah kullanan rejime yönelik bir operasyondur. Bugüne kadar çoktan müdahale edilmesi gerekiyordu. Siyasi sürece geçmemiz lazım. Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor." diye konuştu.



TRUMP'TAN TWİT



ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye görevi başarıyla tamamlanmıştır." twiti attı.





















Suriye halkı saldırılar sonrası meydanlarda toplanıyor



BM'den ilk açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD İngiltere ve Fransa'nın, Suriye'ye saldırı düzenlemesi üzerine uluslararası hukuka uygun hareket edilmesi, itidal gösterilmesi ve gerginliği artıracak her türlü eylemden kaçınılması çağrısında bulundu.



Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, ABD İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik hava saldırılarını yakından takip ettiğini ve ''uluslararası barış ve güvenlik söz konusu olduğunda BM Sözleşmesi ve uluslararası hukuk ile tutarlı bir şekilde hareket etme zorunluluğu olduğunu'' belirtti.





İran'dan ilk tepki

ABD, Fransa ve İngilterenin, Suriyeyi hedef alan füze saldırısının ardından Tahran’dan ilk açıklama geldi.İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri bakanlığından yapılan yazılı açıklamada. Tahran, Suriyeyi hedef alan saldırıya sert tepki gösterdi.



İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri bakanlığından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Amerika ve Müttefiklerinin Suriye Topraklarına yaptığı Füze saldırısını şiddetle kınayarak, ABD ve Müttefiklerinin sözkonusu saldırının bölgesel ve uluslarası sonuçları konusunda uyarıyor.

Söz konusu saldır uluslarası kanunların açıkça ihlal edilmesi, Suriyenin egemenlik ve toprak bütünlüğünü görmezden gelindiği anlamına gelmektedir.

İran islam Cumhuriyeti Şer’i, kanuni, ve ahlaki olarak kimyasal silahların kullaılmasına karşıdır, aynı zamanda, bağımsız bir devlete saldırı bahanesi olarak bu asılsız iddiaların üretilmesinin de karşısındadır ve bu durumu şiddetle kınıyor ve kabul etmiyoruz.



Şüphesiz ABD ve müttefikleri BM’nin son kararı açıklanmadan herhangi bir belge ve kanıta sahip olmadan, Suriyeye askeri saldırı düzenleyen Amerika ve müttefikleri, kendilerini dünyanın jandarması yada hakimi konumunda görmektedirler. Amerika ve müttefikleri saldırının bölgesel ve uluslarası sonuçlarına cevap vermek ve bu sonuçlara katlanmak zorundadır.

Amerika’nın aynı iftiralarla Askeri saldırıları ilkinde Halep’te şimdide Doğu Guta’da teröristlerin yenilmesinin ardından yapılmıştır.



Söz konusu saldırı açıkça teröristlerin yenilgilerini, başarısızlıklarını telafi ve yardım etmek için gerçekleştirilmiştir ki, direnişçi Suriye halkı geçtiğimiz yedi yıl içerisinde olduğu gibi, denklemin alanda teröristlerin çıkarları yönünde değiştirilmesi için gerçekleştirilen söz konusu komploları başarısızlığa uğratılacaktır.



Uluslarası kurumlar ve aynı zamanda bağımsız ülkeler BM’nin olan bir ülkenin, milli egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı gerçekleşmiş, uluslarası hukuka aykırı ve şüphesiz bölge ve dünyada barışını güvenlik ve istikrara zarar vererek, terrörizm ve aşırıcılığa neden olacak tek taraflı saldırıyı güçlü bir şekilde kınamaya davet ediyoruz zira bu tarihi bir görevdir.”





Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve müttefikleri tarafından ateşlenen hiçbir füzenin, Tartus ve Hmeymim'in de dahil olduğu Rusya hava savunmasının sorumlu olduğu alana girmediği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı: Saldırıyı Kızıl Deniz'deki iki ABD savaş gemisi, Akdeniz'deki taktik savaş uçakları ve Tanf bölgesindeki B-1B bombardıman uçakları gerçekleştirdi.



Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıda havadan karaya ve kruz olmak üzere 100'den fazla füze fırlatıldığını, füzelerin çoğunun imha edildiği bildirdi. Açıklamada, saldırıyı Kızıl Deniz'deki iki ABD savaş gemisinin, Akdeniz'deki taktik uçaklarının ve Tanf bölgesindeki B-1B bombardıman uçaklarının gerçekleştirdiği kaydedildi. Bakanlık, Suriye'nin saldırıyı Sovyetler Birliği yapımı hava savunma sistemleriyle geri püskürttüğünü bildirdi.





NATO Genel Sekreteri'nden saldırıya destek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD öncülüğündeki saldırıya ilişkin açıklamasında, "ABD, İngiltere ve Fransa tarafından atılan adımları destekliyorum. Bu adım, rejimin Suriye halkına yönelik kimyasal silahlarla saldırma kabiliyetini azaltacaktır" dedi.



Suriye Devlet Televizyonu​: 13 füze etkisiz hale getirildi

Suriye Devlet Televizyonu Şam'a yönelik yapılan füze saldırılarında 13 füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.







Antonov sonuçsuz kalmayacak

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD öncülüğünde Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen saldırıların 'sonuçsuz kalmayacağını' bildirdi. Antonov, "En kötü endişelerimiz gerçekleşti. Uyarılarımız dikkate alınmadı. Önceden tasarlanan senaryo uygulanıyor. Bu gibi eylemlerin sonuçsuz kalmayacağı konusunda uyardık. Bu sonuçların tüm sorumluluğu Washington, Londra ve Paris'e aittir. Rusya Devlet Başkanının tahkir edilmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

usya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şam barışçıl bir gelecek şansı elde ettiği anda saldırıya uğradı" ifadeleri kullanıldı.



Konuya ilişkin açıklamayı yapan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, şu ifadeleri kullandı: "Suriye halkı önce Arap Baharı'na, sonra IŞİD'e, şimdi de 'akıllı' Amerikan füzelerine maruz bırakıldı. Yıllardır terör tehdidi altında ayakta kalmaya çalışan egemen bir devletin başkentine saldırı düzenlendi."



Beyaz Saray'ın saldırı kararını almasında internet ve ana akım medya üzerinden yayınlanan fotoğraf ve videoların etkili olduğunu vurgulayan Zaharova, ABD'nin biyolojik silah labaratuarları iddiasını Irak işgaline gerekçe olarak göstermesini ima ederek "15 yıl önce Beyaz Saray bir şişe ve Dışişleri Bakanı'nı kullanmıştı. Şimdi ise Washington, şişe yerine medyayı kullandı" dedi.

Irak işgali öncesinde eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, 5 Şubat 2003'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmuş ve Irak'ta hareketli biyolojik silah laboratuarları olduğunu ileri sürmüştü. Powell, iddiasını daha etkileyici kılmak için BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma esnasında elinde bir şişe dolusu şarbon tutmuş, bunu dinleyicilere göstermişti. Ancak daha sonra bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmıştı.



Suriye: 13 füzeyi düşürdük

Suriye Devlet Televizyonu; Şam'a yönelik yapılan füze saldırılarında 13 füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Macron'dan orduya talimat

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Suriye'de kimyasal silah kullanımının normalleşmesine müsamaha edemeyiz" açıklamasında bulundu. Macron'un orduya saldırılara katılma emri verdiği belirtildi.



Almanya'dan ilk açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı, ABD öncülüğünde Suriye'ye yönelik saldırının ardından, Rusya'yla temasa devam edilmesi çağrısında bulundu.



Rusya'dan açıklama

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi başkanı Aleksandr Şerin, "ABD Suriye'ye yönelik saldırılar düzenleyerek tüm uluslararası kuralları ihlal ediyor ve Rusya bunu saldırganlık eylemi olarak görmektedir" açıklamasında bulundu.



Şerin, "ABD Başkanı Trump sadece dünya çapındaki bir suçlu değil, ikinci bir Adolf Hitler'dir. Bu, ikinci Belgrad'dır. Bu bir dönüm noktasıdır, egemen bir devlete karşı savaş ilanıdır" dedi.



Pentagon'dan ilk açıklama

Pentagon adına yapılan açıklamada, "Uluslararası toplumun kimyasal silah kullanılmasına karşı olduğunun gösterilmesi için operasyon yapıldığı" açıklandı.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, "Suriye '13 Tomahawk füzesini' imha ettiklerini söylüyor, doğru mu?" sorunu, "Şuan net bir şey söyleyemem" diyerek cevapladı.

Dunford, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye karşı ilk saldırısının sona erdiğini açıkladı.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ise ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırıya ilişkin Rusya'ya önceden bilgi verilmediğini kaydetti.

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford: Sadece rejim hedeflerini vurduk, Rusya’ya ait hedefleri vurmadık.





ABD Savunma Bakanı Mattis'ten ilk açıklama

Mattis, ABD'nin müttefikleri ile görüşmeye devam ettiğini ancak şu anda ek saldırı yapma planlarının olmadığını söyledi.

ABD Savunma Bakanı Mattis, saldırının sadece Suriye ordusuna yönelik olduğunu, yabancıların etkilenmemesi için azami dikkat gösterildiğini söyledi.







Trump'ın yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

Suriye'ye saldırı emrini verdim, operasyonlar yolda.



Bugün Fransa, İngiltere ve ABD haklı bir şekilde bu vahşete ve barbarlığa karşı güçlerini birleştirdi. Bugün askerlerimize sesleniyorum, tanrı onların yanında olsun. Dua ediyoruz ki ABD'yi korusun.



Kimyasal soruşturma için Şam'a gönderilen heyet, Duma kentine yarın giriş yapacaktı. Soruşturma ve raporlama başlamadan Şam'a saldırı başladı.







May: Suriye'ye karşı güç kullanmaktan başka alternatif yok

İngiltere Başbakanı May, "Kimyasal silah kullanımının normalleşmesine izin veremeyiz. Saldırı bölgede tansiyonu yükseltmek amaçlı değil. Belirli hedeflere sınırlı saldırı yapılıyor" dedi.







