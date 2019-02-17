Suriye'de tampon bölge oluşturulması için Avrupa'dan istediği desteği alamayan ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından tehdit savurdu. Suriye'de Avrupa kökenli 800 IŞİD'li teröristin yakalandığını belirten Trump "Eğer Avrupa ülkeleri vatandaşlarını alıp yargılamazsa onları serbest bırakmak zorunda kalacağız" dedi.

Kara gücüm dediği terör örgütü PKK/PYD ile bölgenin başına bela ettiği bir diğer terör örgütü IŞİD'i Suriye'de savaştıran, bunun sonucunda PKK'yı IŞİD'i yok eden güç olarak lanse etme planları yapan ABD, Astana süreci ile saplandığı Suriye batağına, Avrupa ülkelerini de çekmeye çalışıyor.



Suriye'den çekilme süreci belirsiz olan Amerika, tampon bölge talebine sıcak bakmayan Avrupa'yı tehdit etti. Suriye'ye göndermek üzere Avrupa'ya ülkelerinden bin 500 asker isteyen ABD, lobi faaliyetlerinde başarılı olamayınca devreye IŞİD kartını sürdü.



Amerikan Başkanı Donal Trump tehdit dolu açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Ülkesini ve uluslararası ilişkileri twitter diplomasisi ile yürütmeye çalışan Trump, yaptığı paylaşımda "Suriye'den, IŞİD karşısında %100 zafer kazandıktan sonra çekileceğiz" dedi.



Avrupa'ya İran ila ticaret yapmamaları için baskı uygulayan Trump, bu kez IŞİD tehdidi savurdu. CIA eli ile Suriye'ye yerleştirdiği çok sayıda IŞİD'li teröristi yine CIA eli ile bölgeden tahliye ederek Asya ülkelerindeki güvenli bölgelerine nakleden ABD, Avrupa ülkelerine "Sizde kendi teröristlerinize sahip çıkın" dedi.



Trump twit mesajında "Suriye'de yakaladığımız 800 IŞİD'li geri alıp yargılaması için Fransa, İngiltere ve Almanya’ya çağrı yaptık. IŞİD çöküyor. Avrupa ülkeleri bu teröristleri alıp yargılamazsa onları serbest bırakmak zorunda kalacağız... ABD, bunların Avrupa’ya yayılmalarını seyretmek istemiyor." idaelerini kullandı.



Kısa süre içinde Suriye ile ilgili yeni bir açıklama yapacağını da ifade eden Trump mesajını "Biz çok şey yaptık. Şimdi sıra başkalarında" diye bitirdi.







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