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Son dakika haberleri... Trump'tan beklenen Suriye mesajı geldi

ABD Başkanı Donald Trump'tan beklenen “Suriye” mesajı geldi. Twitter üzerinden açıklama yapan ve Avrupa ülkelerine seslenen Trump, IŞİD militanlarının ülkeleri tarafından alınmasını aksi halde teröristleri serbest bırakacaklarını kaydetti.

Son dakika haberleri... Trump'tan beklenen Suriye mesajı geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye meselesiyle ilgili “24 saat içinde açıklama yapacağız” sözlerinin ardından TSİ ile sabaha karşı twitter üzerinden mesajlarını paylaştı.

Mesajında Avrupa ülkelerine seslenen Trump, IŞİD militanlarının ülkeleri tarafından geri alınmasını istedi. Trump, teröristler geri alınmazsa salıverileceklerini bildirdi.

IŞİD terör örgütüne bağlı 800 teröristin bulunduğunu dile getiren Trump, “İngiltere, Fransa, Almanya ve Avrupalı dostlarımızdan 800 DEAŞ militanını geri almalarını ve yargılamalarını istiyoruz. Onları bırakacak olmamız iyi bir alternatif değil” dedi.

YÜZDE YÜZ YENİLGİDEN SONRA ÇEKİLİYORUZ

ABD Başkanı ikinci twitinde ise, “ABD, DEAŞ'lı teröristlerin gidecekleri yer olan Avrupa'ya geçişlerini izlemek istemiyor. Çok şey yapıyoruz ve çok fazla para harcıyoruz. Yapabileceğiniz şeyler için zaman ayırın. DEAŞ %100 yenilgiye uğradıktan sonra geri çekiliyoruz” ifadelerini kullandı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #trump #ışid #avrupa #800 terörist
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