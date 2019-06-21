Son dakika haberleri... Trump'tan İran'a saldırı tehdidi! İran ve Rusya'dan açıklamalar

Reuters haber ajansı, "ABD Başkanı Trump, Umman aracılığıyla dün gece İran'a mesaj gönderdi. Trump, mesajında İran'a saldıracakları tehdidinde bulundu. Trump, 'Savaş değil müzakere istiyoruz' dedi ve İran'a müzakerelere başlamak için süre verdi." bilgilerini paylaştı. İran tarafından "Hamaney, ABD ile her türlü diyaloğa karşı ama mesajı ileteceğiz" açıklaması yapılırken Rusya tarafından yapılan açıklamada ise "ABD, kasıtlı olarak tansiyonu artırıyor. ABD, İran ile bir çatışmanın olası sonuçlarını iyi değerlendirmeli" denildi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "ABD ile savaş arayışında değiliz" dedi

Reuters haber ajansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a mesaj gönderdiğini duyurdu.



Bilgiler şu şekilde:



"ABD Başkanı Trump, Umman aracılığıyla dün gece İran'a mesaj gönderdi.



Trump, mesajında İran'a saldıracakları tehdidinde bulundu.



Trump, 'Savaş değil müzakere istiyoruz' dedi ve İran'a müzakerelere başlamak için süre verdi."



İRAN'DAN YANIT



İran tarafından "Hamaney, ABD ile her türlü diyaloğa karşı ama mesajı ileteceğiz" açıklaması yapıldı.



ZARİF'TEN AÇIKLAMA



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "ABD ile savaş arayışında değiliz" dedi.



RUSYA'DAN AÇIKLAMA



Rusya tarafından yapılan açıklamada da "ABD, kasıtlı olarak tansiyonu artırıyor. ABD, İran ile bir çatışmanın olası sonuçlarını iyi değerlendirmeli." denildi.



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