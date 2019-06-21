Son dakika haberleri... Trump'tan İran'a saldırı tehdidi ve yeni açıklamalar! İran ve Rusya'dan açıklamalar

İran'ın ABD'ye ait insansız hava aracını düşürmesinin ardından bölgede tansiyon yükseldi. ABD ve İran Umman üzerinden mesajlaştılar. İran ise ABD'yi Birleşmiş Milletlere şikâyet edeceğini açıkladı. Bölgedeki gerilime çevre ülkeler de kayıtsız kalmadı. İsrail ABD'yi desteklediğini açıkladı. Rusya ABD-İran savaşı konusunda dünyayı uyardı. Trump, yeni açıklamasında "İran konusunda acelem yok. İran'a karşı dün gece daha fazla yaptırım uygulamaya girdi. İran'a saldırıyı durdurdum çünkü, yanıt İHA'nın düşürülmesi ile orantılı olmalıydı. İran, hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak" dedi

Hürmüz Boğazı'nda İran'ın Amerika'ya ait insansız hava aracını düşürmesinin ardından Basra Körfezi'nde ve Ortadoğu'da tansiyon yükseldi.



Son dönemde yük gemileri ve tankerlere yönelik kimliği belirsiz saldırılar bölgedeki risk seviyesini artırmıştı.



Yaşanan son gelişmeler ise dünyanın dikkatlerini bölgeye çekti.



ABD medyası Trump'ın saldırı emri verip sonra emri geri çektiğini açıkladı.



İranlı bir hükümet yetkilisi, Trump'ın dün gece Umman aracılığıyla İran'a mesaj gönderdiği belirtti. Trump'ın mesajında İran'a saldıracakları tehdidinde bulunduğunu ifade etti.



İran'ın dini lideri Ali Hamaney ise ABD ile müzakere yapmayacağını ancak ABD'nin mesajını kabul edeceğini söyledi. İran, herhangi bir askeri eylemin bölgesel ve uluslararası sonuçları konusunda net bir uyarı yaptı.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise Twitter hesabından düşürülen uçağın koordinatlarını paylaştı. Zarif uçağın İran Hava sahasında düşürüldüğünü belirtti.



"Biz savaş istemiyoruz ancak hava, kara ve denizlerimizi cansiperane koruyacağız" şeklinde konuşan Zarif, ABD'nin hava sahası ihlalini BM'ye taşıyacaklarını söyledi.



İsrail'den ise ABD'ye destek açıklaması geldi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü mesajda "Son 24 saatte İran'ın ABD'ye ve bize karşı saldırganlığı arttı." ifadesini kullandı. Uluslararası toplumun artan gerilimde Tahran'a karşı Washington'un yanında yer alması gerektiğini savundu.



Rusya'dan da Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler hakkında açıklama yapıldı. Açıklama Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'dan geldi.



Ryabkov, ABD'yi, İran'a yönelik atacağı düşüncesiz adımların sonuçlarını düşünmeye davet etti.



Hindistan ise ticaret filosunu korumak için savaş gemilerini Basra Körfezi'ne gönderdi.



ABD ve İran arasındaki gerginliğin artması veya Hürmüz Boğazı'nın kapatılması olasılığı, küresel enerji arzında gecikmeler, petrol ve LNG sevkiyat maliyetlerinin artmasını gündeme getirdi. Gelişmeler, dünya genelinde enerji fiyatlarının da yükselmesi riskini artırıyor.



TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA



Trump, yeni açıklamasında şunları söyledi:



"İran konusunda acelem yok.



İran'a karşı dün gece daha fazla yaptırım uygulamaya girdi.



İran'a saldırıyı durdurdum çünkü, yanıt İHA'nın düşürülmesi ile orantılı olmalıydı.



İran, hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak."



ulusal.com.tr