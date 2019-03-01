ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde görüştüğü Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong Un ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Trump, "Kim Jong-un'la çok esaslı görüşmeler yaptık, biz onların ne istediğini biliyoruz ve onlar da neye sahip olmamız gerektiğini biliyor. İlişkilerimiz çok iyi, neler olacağını görelim" ifadelerini kullandı

ABD Başkanı Donald Trump, Vietnam'da görüştüğü Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong Un ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Trump, şunları belirtti:



"Kim Jong-un'la çok esaslı görüşmeler yaptık, biz onların ne istediğini biliyoruz ve onlar da neye sahip olmamız gerektiğini biliyor.



İlişkilerimiz çok iyi, neler olacağını görelim."



ulusal.com.tr