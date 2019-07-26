Son dakika haberleri... Trump'tan S-400 açıklaması: Türkiye'yi suçlamıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'yi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı için suçlamadığını söyledi

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin açıklamada bulundu. Trump, "Rusya'dan füze sistemi aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum" dedi.



ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan S-400 alımıyla ilgili olarak Türkiye'yi suçlamadığını belirtti.



Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, CAATSA olarak bilinen yasa gereği Türkiye'ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı konusunda herhangi bir bilgi vermedi.



Ayrıca Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin bu haftanın başında yaptığı kısa menzilli balistik füze denemesinden ötürü 'sinirlenmediğini' söyledi.



