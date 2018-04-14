ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Suriye’ye saldırıyı duyurduğu konuşmasında yine askerlerini bu ülkeden çekme mesajları verdi. Trump, “Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır ve diğerleri olmak üzere dostlarımızın daha faal olması, IŞİD’in temizlenmesinden İran’ın faydalanmasını engelleyecek. Amerika Suriye’de sınırsız bir süre kalmayı hedeflemiyor. Ne olursa olsun.” dedi

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, konuşmasında daha önce Suriye’den çekilme için öne sürdüğü, terör örgütü IŞİD’in temizlendiği fikrini tekrarladı. Trump, “Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır ve diğerleri olmak üzere dostlarımızın daha faal olması, IŞİD’in temizlenmesinden İran’ın faydalanmasını engelleyecek. Amerika Suriye’de sınırsız bir süre kalmayı hedeflemiyor. Ne olursa olsun.” dedi.



‘HAYALLERE KAPILMIYORUZ, HER YERE MÜDAHALE EDEMEYİZ’



Trump konuşmasına şu sözlerle devam etti:



“Diğer milletlerin katkılarını artırmasıyla, savaşçılarımıza, ki onlar büyük savaşçılar, tekrar eve getireceğimiz günü hasretle bekliyoruz. Son derece sorunlu bir dünyaya baktığımızda biz Amerikalılar hayallere kapılmıyoruz. Dünyayı şerden temizleyemeyiz, diktatörlüğün olduğu her yere müdahale edemeyiz.”



Trump, kalıcı askeri müdahale talep edenlere de sert bir yanıt verdi, “Ne kadar Amerikan kanı ya da parası harcarsanız harcayın, bu Orta Doğu’da kalıcı barış ve güvenlik sağlayamaz. Biz orayı daha iyi yapmaya çalışacağız, ama orası sorunlu bir bölge.” diye konuştu.



‘BÖLGENİN KADERİ HALKLARININ ELİNDE’



İzleyicilerden Amerikan askeri için dua etmelerini isteyen Trump, konuşmasında “ABD bir dost ve ortak olacaktır, ama bölgenin kaderi kendi halklarının elinde” ifadesini kullandı.



ABD Devlet Başkanı Trump, geçtiğimiz haftalarda Suriye’den çekilme kararı nedeniyle ABD’de özellikle Pentagon sert eleştirilmiş, buna rağmen Milli Güvenlik Konseyi’nden 4 ila 6 ayda tamamlanacak bir çekilme planı talep etmişti.



Kimyasal saldırı haberleri üzerine yine Pentagon’a yakın kaynaklar Trump’tan, Suriye’de kalıcı bir strateji talep etmişti. Buna rağmen ABD Devlet Başkanı’nın saldırı sonrası “misyon tamamlandı” açıklaması dikkatleri çekti.



ulusal.com.tr