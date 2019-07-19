Son dakika haberleri... Trump'tan Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Türkiye'ye yaptırım konusunda "henüz bir açıklamamız yok" dedi. ABD'li senatörler ise Türkiye karşıtı faaliyetlerine devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda Başbakanı Mark Rutte (Mark Rutte) ile Bayaz Saray'da bir araya geldi.



Görüşmenin ardından iki lider basın mensuplarının karşısına geçti.



ABD Başkanı Donald Trump'a Türkiye'nin S-400 alması ve yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı soruldu.



Trump, soruyu "O konuya bakıyoruz, birçok sebepten dolayı çok zor bir durum" şeklinde yanıtladı.



ABD Başkanı, "Önceki yönetim Türkiye konusunda çok büyük hata yaptı. Bu çok kötüydü" ifadelerini kullandı.



"Yaptırım konusunda henüz bir açıklamamız yok" diyen Trump konuyla ilgilendiklerini belirtti.



Öte yandan Cumhuriyetçi Senatörler S-400 teslimatının başlaması sonrasında yaptırım kararı alınması yönünde Senato'ya önerge sundu.



Önergede, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'ni insan haklarının çiğnendiği otoriter bir rejim yoluna sürüklemiş, radikal İslamcı terör gruplarından yana taraf almış ve İsrail gibi ABD'nin bölgedeki müttefiklerine karşı kışkırtıcı tutumlarda bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.



Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi'nde bulunan Demokrat Senatör Bob Menendez de, perşembe günü yayınladığı bir bildiride Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının yeterli bir yaptırım olmadığını belirtti.



Baskılara rağmen Trump yönetimi, Türkiye'ye karşı yaptırımlar uygulamak için henüz somut adım atmadı.





ulusal.com.tr