İsrail gazetesi Haaretz, Mersin'den yola çıkan bir geminin İsrail açıklarında alev aldığını duyurdu. İsrail basınının Türk gemisi olarak iddia ettiği gemide kaç kişinin bulunduğu bilinmiyor. İsrail basını, İsrail ordusunun haberlere yayın yasağı getirdiğini öne sürdü

Habertürk'te yer alan habere göre, MSC Canberra isimli geminin Türkiye'den çıktığı ve Hayfa Limanı'na girmek üzere olduğu, Hayfa'nın birkaç kilometre ilerisinde ise alev aldığı duyuruldu.



İsrail basını, gemide kaç kişi bulunduğuna dair net bir bilgin olmadığını, kazada zarar gören olup olmadığının bilinmediğini, yangında bir terör ya da saldırı şüphesi olduğunu belirtti. İsrail ordusunun yayın yasağı getirdiği ifade edildi.



Olayın ve yangının kontrol altına alındığı belirtildi.



ulusal.com.tr