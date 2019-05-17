Amerika’nın resmi sporu olarak da bilinen Amerikan Güreşi Ligi’nde (WWE) öne çıkan kadın sporculardan biri olan, Sporculuk kariyerinin ardından manken olarak çalışan ve çok sayıda dergiye kapak olarak birçok markayla çalışan Ashley Massaro hayatını kaybetti. Konuyla ilgili WWE'den de açıklama geldi

Amerika’nın resmi sporu olarak da bilinen Amerikan Güreşi Ligi’nde (WWE) öne çıkan kadın sporculardan biri olan Ashley Massaro dün gece yaşamını yitirdi.



Sporculuk kariyerinin ardından manken olarak çalışan ve çok sayıda dergiye kapak olarak birçok markayla çalışan Massaro’nun New York’ta yaşamını yitirdiği belirtildi.



WWE'DEN AÇIKLAMA



WWE tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Eski WWE Superstar Ashley Massaro'nun trajik ölümünü öğrendiğimiz için üzgünüz. 2005-2008 yılları arasında WWE'de sahne aldı ve dünyanın dört bir yanındaki süperstarları ve hayranları tarafından sevildi. WWE, Ashley’in ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.



ulusal.com.tr



