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Son dakika haberleri... USGS: Peru-Ekvador sınırında 7.7 büyüklüğünde deprem oldu! Ditrianum'dan deprem paylaşımı (Frank Hoogerbeets depremle ilgili ne demişti)

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması tarafından yayınlanan bilgilere göre, bugün Ekvador’un Ambato kentisinin 224 kilometre doğu-güneydoğusunda 7.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Dün gündemde deprem araştırmacısı Frank Hoogerbeets'in 21 Şubat 2019 tarihinde büyük bir deprem olacağını iddiaları vardı. Peru-Ekvador sınır bölgesi, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne göre 7,5 büyüklüğünde ve ABD Jeolojik Araştırmaları'na göre 7,7 büyüklüğünde bir deprem yaşadı. AFAD tarafından büyük deprem sonrası açıklama yapıldı. Açıklamada, "Peru-Ekvator sınırında 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi. Bluradio'ya konuşan görgü tanıkları, sınır bölgesindeki çeşitli şehirlerde depremin hissedildiğini söyledi. Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu 6 ve üzerindeki depremleri tahmin ettiğini öne süren Ditrianum tarafından büyük depremle ilgili paylaşım yapıldı. Paylaşımda, depremin zaman, yer ve büyüklük bilgilerine yer verildi. Öte yandan depremin olduğu yere ait harita görüntüsü de paylaşıldı

Son dakika haberleri... USGS: Peru-Ekvador sınırında 7.7 büyüklüğünde deprem oldu! Ditrianum'dan deprem paylaşımı (Frank Hoogerbeets depremle ilgili ne demişti)

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması tarafından yayınlanan bilgilere göre, bugün Ekvador’un Ambato kentisinin 224 kilometre doğu-güneydoğusunda 7.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Dün gündemde deprem araştırmacısı Frank Hoogerbeets'in 21 Şubat 2019 tarihinde büyük bir deprem olacağını iddiaları vardı. 

Hoogerbeets'in iddialarına göre, depremin büyüklüğü 8 olacaktı.

Peru-Ekvador sınır bölgesi, Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne göre 7,5 büyüklüğünde ve ABD Jeolojik Araştırmaları'na göre 7,7 büyüklüğünde bir deprem yaşadı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD tarafından büyük deprem sonrası açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Peru-Ekvator sınırında 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

Bluradio'ya konuşan görgü tanıkları, sınır bölgesindeki çeşitli şehirlerde depremin hissedildiğini söyledi.

Depremin merkez üssü 132 kilometre derinlikte bulunuyor.

DITRIANUM'DAN DEPREM PAYLAŞIM

Frank Hoogerbeets'in sahibi olduğu 6 ve üzerindeki depremleri tahmin ettiğini öne süren Ditrianum tarafından büyük depremle ilgili paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, depremin zaman, yer ve büyüklük bilgilerine yer verildi.

Öte yandan depremin olduğu yere ait harita görüntüsü de paylaşıldı.

2016 yılının nisan ayında yüzlerce insanın ölümüne, 12 binin üzerinden kişinin de yaralanmasına ve ülkenin Pasifik kıyılarında ciddi hasara neden olan 7.8 büyüklüğünde bir depremden etkilenmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Ekvador #peru #deprem #Frank Hoogerbeets
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