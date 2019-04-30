Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı darbe çağrısında bulundu. Amerikancı Guaido, "Venezuela halkı sokaklara! Silahlı Kuvvetler seferberliğe devam! İşgalin sona erdiğini kesinleştirene değin, ki artık dönüş yok, devam." dedi. Venezuela askerleri, darbe girişimine karşı yolları kamyonlarla kapattı. Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı. Venezuela Savunma Bakanı tarafından "Bu darbeyi reddediyoruz" açıklaması yapıldı. Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi lideri Cabellos, halkı Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayı önüne çağırdı.

Venezuela'da darbe girişimi oluyor.



Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı darbe çağrısında bulundu.



Amerikancı Guaido "Venezuela Halkı, sokağa çıkmamız, demokratik güçlere destek vermemiz ve özgürlüğümüzü yeniden kazanmamız gerekiyor. Örgütlenin ve hepiniz önemli askeri birimlere gidin. Karakas halkı Carlota’ya." açıklaması yaptı.



Venezuela'da yerel saat ile 06.33 sıralarında açıklama yapan Guaido, "Milli Silahlı Kuvvetler doğru kararı verdi. Venezuela halkının desteğine, anayasımızın meşruiyetine ve tarihin haklı ve doğru tarafında olmanın güvencesine sahipler. Işgalin sona ermesi için kuvvetler harekete geçmeli." dedi.



Venezuela halkını sokaklara çağıran Guaido "Venezuela halkı sokaklara! Silahlı Kuvvetler seferberliğe devam! İşgalin sona erdiğini kesinleştirene değin, ki artık dönüş yok, devam." şeklinde konuştu.



YOLLAR KAPATILDI



Venezuela askerleri, darbe girişimine karşı yolları kamyonlarla kapattı.



HÜKÜMET AÇIKLADI



Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.



"BU DARBEYİ REDDEDİYORUZ"



Venezuela Savunma Bakanı tarafından "Bu darbeyi reddediyoruz" açıklaması yapıldı.



Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi lideri Cabellos, halkı Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayı önüne çağırdı.



ulusal.com.tr



