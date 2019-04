Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı darbe çağrısında bulundu. Amerikancı Guaido, "Venezuela halkı sokaklara! Silahlı Kuvvetler seferberliğe devam! İşgalin sona erdiğini kesinleştirene değin, ki artık dönüş yok, devam." dedi. Venezuela askerleri, darbe girişimine karşı yolları kamyonlarla kapattı. Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı. Venezuela Savunma Bakanı tarafından "Bu darbeyi reddediyoruz" açıklaması yapıldı. Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi lideri Cabellos, halkı Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayı önüne çağırdı. Venezuela'da darbe çağrısı yapan Guaido, bulunduğu askeri üsten ayrıldı. Venezuela Başsavcısı William Tarek Saab, "Darbe girişimine kalkışanlara gerekli hukuki yaptırımları uygulayacağız. Bu küçük bir grubun umutsuz bir eylemidir." ifadelerini kullandı. Maduro, "Komutanlar anayasaya bağlılıklarını ifade ettiler. Halkı, vatanı ve anayasal düzeni korumak için sokağa davet ediyorum." dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin, "Yakından izliyorum, ABD Venezuela halkının yanındadır" dedi.

Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ve destekçilerinin sabah saatlerinde teşebbüs ettiği darbe girişiminin ardından bazı ülkeler halkın ve demokrasinin yanında yer alırken, bazı ülkeler ise darbe girişimine destek verdi.



Ülkede 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah saatlerinde başkent Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında bir grup askerle darbe girişimi başlattı.



Guaido, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaştığı videoda halka ve askere sokağa çıkma çağrısı yaptı. Üç dakikalık videoda, bir zırhlı aracın önünde, bir grup askeri ve ev hapsindeki Leopoldo Lopez'i yanına alan Guaido, askerleri, anayasayı korumak üzere meydanlara davet etti.

Guaido, görüntülerde "Ülkeyi demokratik olarak yeniden ayağa kaldırmak için sizleri harakete geçmeye çağırıyorum. Artık zamanı geldi." ifadelerine yer verdi.



Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtildi.

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello ise yaptığı açıklamada halka, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayında toplanma çağrısında bulundu.



Kurucu Meclis Başkanı Cabello, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin başlattığı darbe girişimi üzerine devlet televizyonuna telefonla bağlanarak açıklama yaptı.



Cabello, hükümet destekçilerine, Bolivarcı devrimleri ve Devlet Başkanı Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayı Miraflores'de toplanmaları çağrısında bulunurken, Caracas yönetiminin serinkanlı davrandığını söyledi.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Venezuela silahlı kuvvetlerinin kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Guaido öncülüğündeki darbe girişimine karşı koyacaklarını bildirdi.



Lopez, ülkede şiddet ortamı oluşturmayı hedefleyen bu darbe girişimini reddettiklerini belirterek, "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." ifadelerini kullandı.



Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki darbe girişimini başarısızlığa uğratmaya kararlı olduklarını kaydetti.

Yaşanan gelişmeler üzerine "teleSUR" televizyon kanalına açıklama yapan Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki darbe girişimine katılanlar hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.

Ülkede hükümet yanlılarına devlet başkanlığı sarayı Miraflores, muhalefet yanlılarına ise olayların yaşandığı Carlota Askeri Hava Üssü etrafında toplanma çağrısı yapıldı.

Öte yandan, uluslararası haber ajanslarının yayınladığı bazı görüntülerde, Maduro destekçileri ve protestocular arasında çıkan çatışmalarda göz yaşartıcı gaz kullanıldığı ve askeri aracın protestocuların üzerine sürüldüğü görüldü.



Darbe girişiminden birkaç saat sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, komutanların anayasaya bağlılıklarını ifade ettiklerini kaydederek, "Halkı, vatanı ve anayasal düzeni korumak için sokağa davet ediyorum." dedi.



Maduro, ordudaki komutanlarla görüştüğünü, ordunun anayasa ve halka bütünüyle sadakat gösterdiğini vurguladı.



Halkı sokağa davet eden Maduro, "Halka, anayasaya ve vatana tüm sadakatini gösteren bütün komutanlarla görüştüm. Halkı, barışın zaferini sağlamak ve ve anayasal düzeni korumak için sokağa davet ediyorum. Kazanacağız!" ifadelerini kullandı.

Ülkede sabah saatlerinde teşebbüs edilen darbeye öncülük eden Guaido ise destekçilerini sokağa çağırarak, hükümet değişiminin "geri döndürülemez" olduğunu ileri sürdü.



Guaido, "Bütün Venezuela sokakta" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ülkenin 24 eyaleti de sokağa çıktı, bu geri dönüşü olmayan bir yol. Gelecek bizimdir, halk ve silahlı kuvvetler hükümet gaspını durdurmak için bir aradadır." dedi.

Öte yandan Guaido, bir diğer paylaşımında sokağa çıkan protestocu ve askerlere ülkenin anayasasını korumak için hareket etmelerini çağrısında bulunarak, Maduro'yu devirme planının "son evresi"nin başladığını savundu.



Putin Venezuela'daki durum için Güvenlik Konseyi'ni topladı

Darbe girişiminin ardından hem Maduro hem de Guaido'ya destek veren ülkelerden çeşitli açıklamalar geldi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela'daki durumla ilgili acil olarak Güvenlik Konseyi'ni topladı. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, toplantıda Venezuela'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ayrıca Putin, Konsey üyelerine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesi ve Çin'deki temaslarıyla ilgili bilgi verdi.



Daha sonra Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'daki darbe girişimine yönelik, "Şiddetten vazgeçme çağrısı yapıyoruz. Kan dökülmesinden ve düzensizlikten kaçınmak önemlidir." açıklamasında bulundu.



Venezuela'da radikal muhalefetin yeniden çatışma yöntemine başvurduğu belirtilen açıklamada, "Şiddetten vazgeçme çağrısı yapıyoruz. Kan dökülmesinden ve düzensizlikten kaçınmak önemlidir." ifadesi kullanıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales, Twitter üzerinden yaptıkları açıklamalarda, Maduro hükümetine destek verdiklerini belirtti.



İspanya Eğitim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Isabel Celaa ise Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgili olarak "Venezuela'da çözüm barışçıl yollardan gelmeli. Hiçbir askeri darbeyi desteklemiyoruz." dedi.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da "barışçıl çözüm" çağrısından bulundu.



ABD'den Venezuela'daki darbe girişimine tam destek

ABD yönetimi, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido öncülüğündeki darbe girişimine tam destek verdiğini açıkladı.



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ayrı ayrı açıklamalarla Guaido ile taraftarlarına tam destek sözü verdi.



Pence, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Guaido ve taraftarlarına "Ulusal Meclis ve özgürlük sever Venezuela halkı, sizinle beraberiz. Amerika, demokrasi ve özgürlük Venezuela'da yeniden tesis edilene kadar yanınızda duracak." ifadesini kullandı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Venezuela ordusunu tarihin doğru tarafında yer almaya çağırıyoruz." ifadeleri ile darbe girişimini desteklemeye çağırdı.

Brezilya, Arjantin, Şili ve Paraguay Devlet Başkanları da Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya desteğini bildirdi.



OAS'den darbe girişimine destek

Bu arada Venezuela’daki siyasi krizde başından beri muhalefete her türlü desteği veren Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile darbe girişimine destek verdi.



Almagro, "Venezuela anayasası ve geçici devlet başkanı Guaido'nun yanındaki askerleri selamlıyoruz. Barışçıl bir geçiş için daha geniş bir desteğe ihtiyaç var." ifadesini kullandı.



ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin, "Yakından izliyorum, ABD Venezuela halkının yanındadır" dedi.



