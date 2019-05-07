Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) askeri ve sivil kalkışma girişimine katılan muhalif Ulusal Meclisin (AN) 7 milletvekili hakkında hukuki süreç başlattı. Yargılanmaları için Kurucu Meclisin (ANC) konuyu incelemesi talep edildi.

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden AN Başkanı Juan Guaido’nun 30 Nisan’da bir grup askerle başkent Caracas’ta, başarısızlıkla sonuçlanan askeri ve sivil kalkışma denemesine katılan milletvekilleri hakkında başlatılan süreç TSJ’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu.



Açıklamada, Başsavcı Tarek William Saab’ın olaylarda rol alan milletvekilleri Henry Ramos Allup, Luis German Florido, Marianela Magallanes Lopez, Jose Simon Calzadilla Peraza, Andres Enrique Delgado Velazquez, Amerigo De Grazia ve Richard Jose Blanco Delgado hakkında yaptığı başvurunun kabul edildiği belirtildi.



Sürecin yargılamaya dönüşebilmesi için AN milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanma izinlerinin verilmesinde yetkili Kurucu Meclise (ANC) yazı yazıldığı kaydedilen açıklamada, milletvekillerine “Vatana ihanet, komplo, isyana teşvik, sivil isyana teşvik, suç işlemek için örgüt kurmak, yetki gasbı, kamuyu yasalara uymamaya teşvik etmek ve nefret suçu işlemek” ithamlarının yöneltildiği bildirildi.

ANC Başkanı Diosdado Cabello, iki gün önce yaptığı açıklamada, kalkışmaya katılan milletvekilleri hakkında yürütülen hukuki süreçler bulunduğunu söylemiş, dokunulmazlık dosyalarının ANC'ye gelmesi durumunda da "evet" oyu vereceklerini vurgulamıştı.

Aylardır büyük bir siyasi kriz içinde bulunan Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'ın ilk saatlerinde askeri ve sivil bir kalkışma denemesinde bulunmuş ve başarısız olmuştu.



Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.



Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak devlet başkanlığı sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.



Venezuela'da 23 Ocak'ta bir meydanda yemin eden Guaido, kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.