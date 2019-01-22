Premier Lig ekiplerinden Cardiff'e transfer olan Emiliano Sala'yı İngiltere'ye götüren uçak Manş Denizi üzerinde radardan kayboldu. Cardiff kulübünden Sky News'e yapılan açıklamada, Emiliano Sala ile ilgili çıkan haberlerin araştırıldığı belirtildi. Fransız polisi, "Arama ve kurtarma çalışmaları, Alderney'in kuzeyinde devam ediyor. Uçakla ilgili takip sinyali 7 saat önce kayboldu. 2 helikopter ve arama botları yeni bir bilgi için arayışlarını sürdürüyor. Ancak, henüz bir kalıntıya ulaşılamadı." açıklamasını yaptı

Fransa Ligi ekiplerinden Nantes'tan Premier Lig ekibi Cardiff'e transfer olan futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak Manş Denizi üzerinde kayboldu.



Uçakta Sala dışında iki kişinin daha bulunduğu belirtildi.



Ara kurtarma çalışmalarına 2 helikopter ve bir geminin katıldığı ancak uçaktan iz bulunamadığı belirtildi.



Yerel saatle dün akşam 19.15'te Fransa'dan kalkan uçakla bağlantının kesilmesi üzerine 20.23'te arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı, ancak hava ve deniz koşullarının zorlaşması üzerine çalışmalara gece 02.00'da son verildiği ifade edildi



KULÜPTEN AÇIKLAMA



Cardiff kulübünden Sky News'e yapılan açıklamada, Emiliano Sala ile ilgili çıkan haberlerin araştırıldığı belirtildi.



FRANSIZ POLİSİ: 7 SAATTİR KAYIP



Fransız polisi de Sala'nın kaybolan uçağa bindiğini doğruladı.



Fransız polisi, "Arama ve kurtarma çalışmaları, Alderney'in kuzeyinde devam ediyor. Uçakla ilgili takip sinyali 7 saat önce kayboldu. 2 helikopter ve arama botları yeni bir bilgi için arayışlarını sürdürüyor. Ancak, henüz bir kalıntıya ulaşılamadı." açıklamasını yaptı.



ulusal.com.tr