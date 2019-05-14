Türkiye, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs çevresinde deniz yetki alanlarında egemenlik hakkını kullanarak sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerini sürdürüyor. İşte bu yüzden hem Yunanistan Başbakanı Çipras hem de Avrupa Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, Türkiye'yi suçladı. Çipras, Türkiye'ye yaptırımlar uygulanabileceğini söyledi

Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz aramaya devam etmesi halinde ekonomik yaptırımların uygulanacağını iddia etti.



Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, katıldığı Yunan televizyon kanalı Alpha'da Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında konuştu.



Yunan Başbakanı, Türkiye'nin kendi deniz yetki alanları içinde sismik araştırma yapması ve sondaj faaliyetleri yürütmesi gibi egemenlik haklarını kullanmasını hukuk dışı olarak nitelendirdi.



Çipras, "Eğer bu strateji devam ederse, finansal tedbirler ve yaptırımlar olabilir. Bu uygulamalara devam etmek yerine Türkiye, uluslararası hukuka ve anlaşmalara saygı göstermeli, diyalog masasına oturmalı" dedi.



GKRK VE YUNAN BAKANLAR, TÜRKİYE'Yİ ŞİKÂYET ETTİ



Öte yandan Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi'nde Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan Dışişleri Bakanları, konsey üyelerine Türkiye'yi şikayet etti. Faaliyetlerin gayri meşru olduğu öne sürüldü.



Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Brüksel'deki toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi, Türkiye'nin Kıbrıs adası yakınlarındaki doğal gaz arama faaliyetleriyle ilgili, AB'nin bir önceki açıklamasını yineledi. Mogherini, Türkiye'ye, Rum yönetiminin sözde egemenlik haklarına saygı duyması çağrısında bulundu.



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