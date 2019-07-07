Son dakika haberleri... Yunanistan'da seçimin galibi belli oldu

Yunanistan'da seçim sonuçları belli oldu. Çipras ağır bir fark yiyerek kaybederken Yeni Demokrasi Lideri Kiriakos Miçotakis seçimin kazananı oldu

Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi seçimi önde tamamlayarak tek başına iktidara geldi.



Yunanistan sandık başına gitti. Erken seçimde yaklaşık 10 milyon seçmen milletvekillerini belirlemek için oy kullandı.



Yunanistan'da halk, yeni dönemin milletvekillerini belirlemek üzere sandığa gitti. Saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 19.00'da sona erdi..



Ülkede kayıtlı yaklaşık 10 milyon seçmen, 59 seçim bölgesinde kurulan 21 bin 478 sandıkta oy kullandı. Yunanistan Başbakanı ve SYRIZA lideri Aleksis Çipras, oyunu başkent Atina'nın Kipseli semtinde kullandı.



Yeni Demokrasi lideri Kiriakos Miçotakis oyunu kullandıktan sonra "Halk iradesi önünde saygı ile eğiliyorum" açıklamasını yaptı.



Yaklaşık 4 ay erkene çekilen seçim, 20 siyasi partinin katılımıyla yapıldı. Yüzde 3 seçim barajının bulunduğu ülkede partiler meclisteki 300 sandalye için yarıştı.



Seçim sistemine göre hükümet kurmayı kolaylaştırmak amacıyla seçimde birinci çıkan parti, fazladan 50 milletvekili hakkı kazanacak.



Geçen mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, hükümet partisi SYRIZA, ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'den yaklaşık 10 puan geride kalınca Başbakan Çipras erken seçim ilan etmişti.





ulusal.com.tr