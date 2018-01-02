Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 01:13'te Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 9 km derinliğinde meydana geldi.
3.9 büyüklüğünde deprem
4.2 büyüklüğündeki depremin ardından saat 01:16'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Deprem yerin 6 km derinliğinde meydana geldi.
3.3 büyüklüğünde deprem
Saat 01:19'da ise 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. 3.3 büyüklüğündeki deprem yerin 12 km derinliğinde meydana geldi.
3.7 büyüklüğünde deprem
Saat 02:00'de ise 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Deprem yerin 9 km derinliğinde meydana geldi
ulusal.com.tr
Saat 01:13'te Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından saat 01:16'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Saat 02:00'de ise 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Deprem yerin 9 km derinliğinde meydana geldi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 01:13'te Yunanistan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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