İran dini lideri Ayetullah Hamaney, Irak Başbakanı İbadi'nin ABD'ye güvenmemesi gerektiğini, teröristlere karşı birlik olmanın başarılı olmanın anahtarı olduğunu söyledi.

Ayetullah Hamanei; Irak’ta teröristlere karşı mücadelede elde edilen son zaferlerin parolasının bu ülkedeki farklı etnik grupların birliği ile cesur Iraklı gençlerden oluşan askeri güçlerin olduğuna dikkati çekti.



Irak’ın Arap dünyasında kilit bir ülke olduğunu ifade eden İslam İnkılabı Rehberi, Bağdat merkezi hükümetin ülkenin toprak bütünlüğü ile ulusal egemenliğini sağlama konusunda yürüttüğü girişimlerini olumlu karşıladı.







Ayetullah Hamanei, Irak hükümetinin komşu ülkeler ve bölgedeki devletlerle ilişkilerini geliştirme çabalarını destekleyerek; “Aynı anda ABD’nin hilelerine dikkat ederek onlara asla güvenmeyin” tavsiyelerinde bulundu.



İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, sözlerini şöyle sürdürdü: Amerikalılar terör örgütü IŞİD’i kendileri oluşturdular, fakat teröristler Irak hükümeti ve halkı tarafından başarısızlığa uğratılmasıyla birlikte bu önemli gelişmelerde kendilerini ön plana çıkarmak istiyorlar. Şüphesiz ki Amerikanlar fırsat bulduğu zaman Irak'a tekrar darbe vuracaklardır.



İbadi de bu görüşmede, İran’ın teröre karşı mücadelede Irak’a verdiği tam destekten dolayı şükranlarını dile getirdi.



Kaynak: Tasnim Haber Ajansı