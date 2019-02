Asya’nın kavgalı kardeşleri Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı. Hindistan Tarım Bakanı Gajendra Singh Shekhawat sosyal medya hesabından Hint hava kuvvetlerinin Pakistan sınırları içerisine operasyon yaptığını duyurdu. Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının Cammu Keşmir bölgesinde düştüğü bildirildi. Hindistan medyası, Hint ordusunun bir Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Çok sayıda kentte sivil uçuşlar durduruldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAvuşoğlu, iki tarafa da itidal çağrısı yaptı. Pakistan, Hindistan'la yaşanan çatışmaların ardından tüm hava sahasını kapattı. Düşürülen uçaktaki pilotun görüntüleri yayınlandı. Pakistan Ordusu Sözcüsü, iki Hint pilotun ellerinde olduğunu doğruladı ve "Savaş istemiyoruz" açıklamasını yaptı. Pakistan Ulusal Güvenlik Kurulu acil toplandı. Pakistan tarafından, "Gerekirse nükleer silah kullanırız" açıklaması yapıldı. Pakistan Başbakanı İmrankhan, "Oturup konuşmalıyız" ifadelerini kullandı. THY'nin bugün ve yarın Pakistan'ın Karaçi, İslamabad ve Lahor şehirlerine yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, tüm hava sahasının kapalı olması nedeniyle Pakistan'a uçak seferlerini askıya aldığını duyurdu

Hindistan, 40 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Pakistan’a hava saldırısı düzenledi. Hindistan, operasyonda terör kamplarının hedef alındığını açıkladı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Shekhawat, hava kuvvetlerinin salı erken saatlerde sınırı geçerek 'terör kamplarını' vurduğunu ve “tamamen yerle bir ettiğini” öne sürdü.



Hindistan hükümeti, hava saldırısı düzenlenen bölgede Ceyş-i Muhammed adlı silahlı örgütün bulunduğunu, buradaki “terör kampları”nın hedef alındığını duyurdu.



Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, saldırıda “çok fazla sayıda militanın öldürüldüğünü” söyledi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir basın açıklaması yaparak "Gerginlikten endişe duyuyoruz. Tarafları itidale çağırıyoruz" dedi.



Pakistan Başbakanı İmrankhan "Sivillere zarar vermek istemiyoruz. İş birliğine hazırız. Ama şu anda oturup birlikte konuşmamız gerekiyor bu konuyu nasıl çözeceğimizi. Sağduyunun kazanması gerekiyor" diye konuştu.



Pakistan Ordusu: Saldırıya yanıt verildi, hasar yok



Hint hava kuvvetlerinin topraklarına girerek hava saldırısı düzenlediği Pakistan ordusu tarafından doğrulandı.Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada Hindistan hava kuvvetlerinin Keşmir bölgesi üzerinden Pakistan hava sahasına girdiği ancak saldırının herhangi bir altyapıya zarar vermediğini ifade edildi.



Pakistan Ordusu Sözcüsü Maj Gen Asif Ghafoor, saldırıya Pakistan Hava Kuvvetleri'nin zamanında ve etkili bir yanıt verdiğini ve saldırı nedeniyle herhangi bir zarar meydana gelmediğini duyurdu.



Hindistan ve Pakistan arasında sınır ihtilafının bulunduğu Keşmir bölgesinde 14 Şubat'ta askeri bir konvoyu hedef alan bir intihar saldırı düzenlenmiş ve en az 40 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Hindistan bu saldırıdan Pakistan istihbarat servisini sorumlu tutmuştu.



Pakistan ise orduya 'hazır olun' talimatı vermiş, Hindistan’tan gelecek bir saldırıya tam güçle karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu.



HİNDİSTAN UÇAĞI DÜŞTÜ



Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının Cammu Keşmir bölgesinde düştüğü bildirildi.



'PAKİSTAN UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ'



Hindistan medyası, Hint ordusunun bir Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.



SİVİL UÇUŞLAR DURDU



Pakistan ile Hindistan karşılıklı olarak savaş uçaklarının düşürülmesinin ardından çok sayıda kentte havaalanlarını kapatarak sivil uçuşları durdurdu.



AKP'DEN AÇIKLAMA



AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Uluslararası alanda hassasiyetle takip edilmeli. Diplomasi yoluyla çözülmeli" şeklinde konuştu.



PAKİSTAN'DAN HAVA SAHASI KARARI



Pakistan, Hindistan'la yaşanan çatışmaların ardından tüm hava sahasını kapattı. Pakistan Ulusal Güvenlik Kurulu acil toplandı.



PAKİSTAN: GEREKİRSE NÜKLEER SİLAH KULLANIRIZ



Pakistan tarafından, "Gerekirse nükleer silah kullanırız" açıklaması yapıldı.



THY'DEN KARARLAR



Türk Hava Yolları (THY), Pakistan-Hindistan hava sahalarının geçişe kapatılması üzerine bazı önlemleri hayata geçirdi.



Alınan bilgiye göre, "TK 6548" numaralı İstanbul-Chennai (Hindistan) seferini yapan kargo uçağının, Türkmenistan hava sahası üzerinden İstanbul'daki meydana yönlendirilmesi (divert) kararı alındı.



Airbus 330 tipi uçakla "TK 6562" numaralı İstanbul-Hanoi (Vietnam) seferini icra eden kargo uçağı ise Afganistan hava sahası üzerinden döndü. Uçak, Ankara veya İstanbul'daki meydana yönlendirilecek.



Bugün, Pakistan ve Hindistan’a yapılacak seferlerin akıbetinin ve bölge hava sahasını kullanan diğer seferlerin takibinin THY tarafından yapıldığı öğrenildi.



THY SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ



THY'nin bugün ve yarın Pakistan'ın Karaçi, İslamabad ve Lahor şehirlerine yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.



BAE VE BAHREYN'DEN PAKİSTAN KARARI



Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, tüm hava sahasının kapalı olması nedeniyle Pakistan'a uçak seferlerini askıya aldığını duyurdu.



BAE Sivil Havacılık Genel Kurulu, ikinci bir emre kadar Pakistan'a yapılan tüm uçuşların askıya alındığını açıkladı.



"Dubai Havalimanları'ndan" yapılan açıklamada da Pakistan hava sahasının kapalı olması nedeniyle uçuşların etkilendiği belirtildi.



Bahreyn'deki Gulf Air şirketi de hava sahasının kapalı olması nedeniyle Pakistan'a yapılan tüm uçak seferlerini askıya aldı.



PİLOTUN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADILAR



Pakistan ordusu, hava sahalarına giren 2 Hint savaş uçağının vurularak düşürüldüğünü ve Pakistan kontrolündeki bölgeye düşen uçağın pilotunun yakalandığını açıkladı. Düşürülen uçaktaki pilotun gözaltı sırasında çekilen görüntüleri de yayınlandı. Pilotunun gözlerinin bağlandığı ve bir odada sorgulandığı görüldü.







'SAVAŞA DOĞRU GİTMEK İSTEMİYORUZ'



Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, “Her şeyi yapabilecek kapasitedeyiz ancak (Hindistan'la) tansiyonun yükselmesini istemiyoruz, savaşa doğru gitmek istemiyoruz. Bugünkü harekatta amaç savunmaydı, zafer kazanmak istemiyoruz” dedi. Gafur, iki Hint pilotun ellerinde olduğunu da sözlerine ekledi



Pakistan-Hindistan arasındaki gerilime ilişkin bugün basın toplantısı düzenleyen Gafur, sabah saatlerinde Pakistan savaş uçaklarının iki Hindistan savaş uçağını Pakistan hava sahasında vurduğunu anlatarak, "Pakistan'ın vurduğu Hindistan uçaklarından biri Pakistan kontrolündeki Keşmir'e diğeri de Hindistan kontrolündeki Keşmir'e düştü. İki pilot yakaladık. Biri yaralıydı ve askeri hastaneye naklettik, diğerini de gözaltında tutuyoruz." dedi.



Gafur, Pakistan'ın savaş istemediğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Her şeyi yapabilecek kapasitedeyiz ancak (Hindistan'la) tansiyonun yükselmesini istemiyoruz, savaşa doğru gitmek istemiyoruz. Bugünkü harekatta amaç savunmaydı, zafer kazanmak istemiyoruz. Hedefleri belirleme ve vurma kabiliyetimiz olsa da can ve mal kaybı olmayacak şekilde atış yaptık. Harekatta can kaybı yaşanmadı. Sorumlu bir ülkeyiz ve barış istiyoruz. Bu yüzden askeri bir hedef seçmedik. 6 hedefe kitlendik ve vurduk. Pakistan Hava Kuvvetlerinin karşılık vermekten başka seçeceği yoktu. Pakistan buradaki atmosferi savaşa doğru götürmüyor. Şimdi top Hindistan'ın sahasında, bu bölgenin geleceğine onlar karar verecek. Hindistan'ın anlaması gereken, savaş bir başarısızlık politikasıdır."



'PİLOTU KAMUOYUNA GÖSTERECEĞİZ'



Pakistan Ordu Sözcüsü Gafur, bir pilotun ellerinde olduğunu ve ilerleyen saatlerde Hint pilotunu basın toplantısıyla kamuoyuna göstereceklerini ifade etti.



Pakistan ordusunun bugün herhangi bir F-16 kullanmadığını söyleyen Gafur, herhangi bir uçağın vurulduğuna ilişkin bir bilgi olmadığına dikkati çekti.



GERGİNLİK İKİ HAFTA ÖNCE BAŞLADI



Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik iki hafta önce yükselmeye başladı.



Hindistan'da 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı.



Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.



Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenledi.



Pakistan, iki ülke arasındaki gerginliğin ardından bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdü. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.



Hindistan medyası, Hint ordusunun Pakistan'a ait bir F-16 uçağı düşürdüğünü bildirdi.



Pakistan sivil havacılık otoritesi, tüm hava sahasını kapattığını duyurdu.



Hindistan ise Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar, Cammu ve Leh havaalanları ile Haryana ve Pencap eyaletlerinin ortak merkezi Çandigarh, Pencap eyaletindeki Amritsar havaalanlarından uçuşları durdurdu.



Bölge basınında yer alan haberlerde, Pakistan ve Hindistan hava sahasını kullanacak sivil uçakların ya çıkış havalimanlarına döndüğü ya da alternatif rotalara yöneldiği belirtildi.



Pakistan ve Hindistan, 14 Şubat’tan bu yana, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye bilgilendirme yaptı.



ulusal.com.tr