Asya’nın kavgalı kardeşleri Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı. Hindistan Tarım Bakanı Gajendra Singh Shekhawat sosyal medya hesabından Hint hava kuvvetlerinin Pakistan sınırları içerisine operasyon yaptığını duyurdu. Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının Cammu Keşmir bölgesinde düştüğü bildirildi. Hindistan medyası, Hint ordusunun bir Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Çok sayıda kentte sivil uçuşlar durduruldu. AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Uluslararası alanda hassasiyetle takip edilmeli. Diplomasi yoluyla çözülmeli" şeklinde konuştu

Hindistan, 40 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Pakistan’a hava saldırısı düzenledi. Hindistan, operasyonda terör kamplarının hedef alındığını açıkladı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Shekhawat, hava kuvvetlerinin salı erken saatlerde sınırı geçerek 'terör kamplarını' vurduğunu ve “tamamen yerle bir ettiğini” öne sürdü.



Hindistan hükümeti, hava saldırısı düzenlenen bölgede Ceyş-i Muhammed adlı silahlı örgütün bulunduğunu, buradaki “terör kampları”nın hedef alındığını duyurdu.



Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, saldırıda “çok fazla sayıda militanın öldürüldüğünü” söyledi.



Pakistan Ordusu: Saldırıya yanıt verildi, hasar yok



Hint hava kuvvetlerinin topraklarına girerek hava saldırısı düzenlediği Pakistan ordusu tarafından doğrulandı.Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada Hindistan hava kuvvetlerinin Keşmir bölgesi üzerinden Pakistan hava sahasına girdiği ancak saldırının herhangi bir altyapıya zarar vermediğini ifade edildi.



Pakistan Ordusu Sözcüsü Maj Gen Asif Ghafoor, saldırıya Pakistan Hava Kuvvetleri'nin zamanında ve etkili bir yanıt verdiğini ve saldırı nedeniyle herhangi bir zarar meydana gelmediğini duyurdu.



Hindistan ve Pakistan arasında sınır ihtilafının bulunduğu Keşmir bölgesinde 14 Şubat'ta askeri bir konvoyu hedef alan bir intihar saldırı düzenlenmiş ve en az 40 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Hindistan bu saldırıdan Pakistan istihbarat servisini sorumlu tutmuştu.



Pakistan ise orduya 'hazır olun' talimatı vermiş, Hindistan’tan gelecek bir saldırıya tam güçle karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu.



HİNDİSTAN UÇAĞI DÜŞTÜ



Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının Cammu Keşmir bölgesinde düştüğü bildirildi.



'PAKİSTAN UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ'



Hindistan medyası, Hint ordusunun bir Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi.



SİVİL UÇUŞLAR DURDU



Pakistan ile Hindistan karşılıklı olarak savaş uçaklarının düşürülmesinin ardından çok sayıda kentte havaalanlarını kapatarak sivil uçuşları durdurdu.



AKP'DEN AÇIKLAMA



AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Uluslararası alanda hassasiyetle takip edilmeli. Diplomasi yoluyla çözülmeli" şeklinde konuştu.



ulusal.com.tr