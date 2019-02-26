Asya’nın kavgalı kardeşleri Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı. Hindistan Tarım Bakanı Gajendra Singh Shekhawat sosyal medya hesabından Hint hava kuvvetlerinin Pakistan sınırları içerisine operasyon yaptığını duyurdu

Hindistan, 40 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Pakistan’a hava saldırısı düzenledi. Hindistan, operasyonda terör kamplarının hedef alındığını açıkladı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Shekhawat, hava kuvvetlerinin salı erken saatlerde sınırı geçerek 'terör kamplarını' vurduğunu ve “tamamen yerle bir ettiğini” öne sürdü.



Hindistan hükümeti, hava saldırısı düzenlenen bölgede Ceyş-i Muhammed adlı silahlı örgütün bulunduğunu, buradaki “terör kampları”nın hedef alındığını duyurdu.

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, saldırıda “çok fazla sayıda militanın öldürüldüğünü” söyledi.



Pakistan Ordusu: Saldırıya yanıt verildi, hasar yok



Hint hava kuvvetlerinin topraklarına girerek hava saldırısı düzenlediği Pakistan ordusu tarafından doğrulandı.Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada Hindistan hava kuvvetlerinin Keşmir bölgesi üzerinden Pakistan hava sahasına girdiği ancak saldırının herhangi bir altyapıya zarar vermediğini ifade edildi.



Pakistan Ordusu Sözcüsü Maj Gen Asif Ghafoor, saldırıya Pakistan Hava Kuvvetleri'nin zamanında ve etkili bir yanıt verdiğini ve saldırı nedeniyle herhangi bir zarar meydana gelmediğini duyurdu.



Hindistan ve Pakistan arasında sınır ihtilafının bulunduğu Keşmir bölgesinde 14 Şubat'ta askeri bir konvoyu hedef alan bir intihar saldırı düzenlenmiş ve en az 40 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Hindistan bu saldırıdan Pakistan istihbarat servisini sorumlu tutmuştu.



Pakistan ise orduya 'hazır olun' talimatı vermiş, Hindistan’tan gelecek bir saldırıya tam güçle karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu.



ulusal.com.tr