Hong Kong'ta yönetim ve Çin karşıtı provokatif eylemler devam ediyor. Hong Kong'da göstericiler polisle çatışırken Hong Kong üstünden küresel güçler arasında da güç mücadelesi yaşanıyor. ABD ve İngiltere protestocuları savunan açıklamalar yaparken Çin tarafı bu iki ülkeyi iç işlerine karışmakla suçluyor

Hong Kong'ta yönetim ve Çin karşıtı protestolar devam ediyor. Hong Kong'ta göstericiler polisle çatışırken Hong Kong üstünden küresel güçler arasında da güç mücadelesi yaşanıyor. ABD ve İngiltere protestocuları savunan açıklamalar yaparken Çin tarafı bu iki ülkeyi iç işlerine karışmakla suçluyor.



Özelikle protestocuların gezen hafta Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nı işgal ederek uçuşları iki gün boyunca durdurmaları hem Hong Konglular tarafından tepkiyle karşılandı.



Hong Kong yönetimi ve Çin için protestolar bir güvenlik sorunu haline dönüşmeye başladı.



Çinli yetkililer ve Çin medyası protestolara verilen uluslararası desteğe dikkat çekiyor. Özellikle protestocuların arkasında İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğuna vurgu yapılıyor.



Hong Kong yetkililerince paylaşılan son verilere göre, 700'den fazla gösterici gözaltına alınırken 6 gösterici tutuklandı, 177 polis yaralandı.



Güvenlik güçlerinin ise protestoculara müdahalesi zamanla sertleşmeye başladı. Çin ise Hong Kong sınırına zırhlı araçlar ve güvenlik gücü gönderdi. Ayrıca 2 bin polisle kentte isyanla mücadele ve sosyal istikrarı korumaya yönelik tatbikatlar icra edildi.



İlk başta olaylara "radikal göstericilerin isyanı" tanımını yapan Çin Devleti, son açıklamalarında gösterileri "terör benzeri eylem" şeklinde nitelendirdi.



Çin tarafı Hong Kong garnizon yasasının 14. maddesine göre Hong Kong hükümetinin "gerektiğinde, kamu düzenini korumak ve felaket gibi durumlarda merkezi halk hükümetinden yardım isteyebileceğini" belirtiyor.



Çin tarafından Hong Kong'la ilgili gelen müdahale imalarına karşılık özellikle ABD'nin muhalefeti destekleyici bir söylem tutturması ilişkileri olumsuz yönde etkiliyor.



Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in istemesi halinde Hong Kong meselesini 'hızlıca ve insani şekilde' çözebileceğini ve bu konuda görüşebileceklerini söyledi.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Trump'ın Twitter paylaşımlarıyla ilgili açıklama yaptı.



Hua, "Hong Kong'da Haziran ayından bu yana sürekli tırmanan şiddet ve suç olayları, hukukun üstünlüğünü ve toplumsal düzeni ihlal ediyor, Hong Kong'un istikrarına ve refahına ciddi zarar veriyor. 'Bir Ülke, İki Sistem' ilkesinin kırmızı çizgisini tehdit ediyor" dedi.



Çin Dışişleri Bakanlığı Hong Kong Özel Komiserliğinden yapılan açıklamada da ABD'li politikacıların Hong Kong'daki aşırıcı eylemcilerle gizli anlaşma yapmalarını kınadıklarını bildirdi.



ulusal.com.tr