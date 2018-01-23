İngiltere'nin başkenti Londra'da bir metro istasyonu, gaz sızıntısı sebebiyle kapatıldı. İstasyona yakın binalar patlama riskiyle karşı karşıya kaldıkları için boşaltıldı. Yaklaşık 1500 kişi tahliye edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da ortaya çıkan bir gaz sızıntısı nedeniyle polis Charing Cross metro istasyonunu kapattı.



Metro istasyonuna yakın binalar binalar patlama riskine karşı boşaltıldı.



1500'e yakın kişi tahliye edildi.



Görgü tanıkları, tahliyeye neden olan gaz sızıntısının bir kaos yaşamasına sebep olduğunu belirtti.



Londra itfaiyesi havada çok yüksek miktarda doğalgaz tespit edildiğini duyurdu.



ulusal.com.tr