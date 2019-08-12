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Son dakika! İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Amerika'yı uyardı! "Tutumunuzu düzeltin"

İran ve Katar'dan Basra Körfezi için işbirliği mesajı geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'yı uyardı, "Tutumunuzu düzeltin" dedi. Katar Emiri Al Sani'de bölgenin güvenliğinin körfeze kıyısı olan ülkeler tarafından sağlanabileceğini vurguladı

Son dakika! İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Amerika'yı uyardı! "Tutumunuzu düzeltin"

Tahran, Washington yönetimin uyardı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'nın Basra Körfezi'ndeki tutumunu değiştirmesini istedi. 

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin gündemi Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeler oldu.

Ruhani, bölgedeki gerginliğin düşürülmesini istedi. Amerika başta olmak üzere bölge dışındaki ülkelerin hamlelerinin durumu daha karmaşık ve tehlikeli hale getireceğini belirtti. 

"TAHRAN, WASHINGTON'U UYARDI: Amerikalıların, izledikleri yolun yanlış olduğunu anlamalarını umuyorum. Bu politikaların kazananı olmayacaktır ve tutumlarını düzeltmeleri gerekiyor."

Katar Emiri de Ruhani'ye destek verdi; "İran'la işbirliğinden yanayız" dedi. Al Sani, bölgenin güvenliğini Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler tarafından sağlanmasından yana olduklarını söyledi. 

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zari de resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #iran #katar #ruhani #amerika #son dakika #son dakika haberleri
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