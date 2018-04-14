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Son dakika: İran Devrim Muhafızları'ndan sert açıklama

İran Devrim Muhafızları, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye saldırısını kınadı. İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu saldırıların direniş cephesinin terörle mücadele azmini artıracağını ve Suriye halkının batı ve Arap müttefiklerine yönelik kin ve öfkesini büyüteceğine vurgu yapıldı

Son dakika: İran Devrim Muhafızları'ndan sert açıklama

İran Devrim Muhafızları, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye saldırısını kınadı. İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu saldırıların direniş cephesinin terörle mücadele azmini artıracağını ve Suriye halkının batı ve Arap müttefiklerine yönelik kin ve öfkesini büyüteceğine vurgu yapıldı

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla,

Suriye’nin Duma kentinde kimyasal silah kullandığına ilişkin asılsız haberler ve mesnetsiz iddalar ile Suriyeye gerçekleştirilen bu saldırı terör örgütlerini destekleyen ülkelerin açık bir yenilgisinin göstergesidir,aynı zmanda bu saldırıtekfirci terör örgütlerine fırsat vermek ve onları kurtarma girişiminden ibarettir.

Direniş güçlerinin ve Suriye devletini ile birlikte Suriye halkının gösterdiği yedi yıllık tecrübe batılı ülkelerin bütün hile, kumpa ve cinayetlerine rağmen Suriye halkı yeni zaferler kazanmaya devam edecektir. 

Gerçekleşen bu cinayetin ateşi, terör örgütlerini destekleyen ve onlaru gözeten herkesi kuşatacaktır, terörle mücadele eden bölge halklarının yanında olmayan Müslüman ülkeler, Suriyeyi hedef alan bu saldırı karşısında sessiz kalan ve kınamayan ülkeler, İslam ümmeti ve tarih karşısında malesef cevapsız kalacaklardır. Suriye halkının hafızalarında her zaman güvenilmez ülkeler olarak kalacaklardır."

Yakup Aslan/Tahran
ulusal.com.tr

Etiketler; #iran devrim muhafızları
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