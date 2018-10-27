İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve helikopterler abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine saldırı düzenliyor.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve helikopterler abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine saldırı düzenliyor.



Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafındaki Yahudi yerleşim birimlerine roket atıldığı bildirildi.



İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail tarafına Gazze'den, 10 ila 12 arasında roketin ateşlendiği belirtildi.



Atılan roketlerden büyük bir kısmının İsrail'e ait hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından imha edildiği kaydedildi.



Sosyal medyada yayınlanan görüntüde atılan roketlerden bazılarının havada vurulduğu görülüyor.



İsrail basını, atılan roketler nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya hasar rapor edilmediğini yazdı.



Gazze'deki Filistinli gruplardan ise İsrail'e roket atılmasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde, 5 Filistinli İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu şehit olmuş, çoğunluğu gerçek mermiyle vurulan 170 Filistinli yaralanmıştı.