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Son dakika... Kabil'de çifte bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın başkenti Kabil'in "diplomatik bölgesi"nde düzenlenen çifte bombalı saldırıda, aralarında AFP foto muhabiri Shah Marai'nin de bulunduğu en az 21 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

Son dakika... Kabil'de çifte bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Yerel medyanın haberlerine göre, bölge polisinden yapılan açıklamada, yerel saat ile 08:00'deki ilk saldırıdan yaklaşık 40 dakika sonra ikinci bir bombalı saldırı daha yapıldı.

Saldırıyı üstlenen olmladı; ancak, yerel medya hnaberlerinde geçen Şubat ayında aynı bölgede yapılan bombalı saldırıları IŞİD'in üstlendiği anımsatıldı.

AFP FOTO MUHABİRİ SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen çifte bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında AFP foto muhabiri Shah Marai'nin de bulunduğu öğrenildi. Haberi, AFP ajansı resmi twitter hesabından duyurdu.

Etiketler; #Afganisan #kabil #terör saldırısı #bombalı saldırı
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