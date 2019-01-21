Kırım'ın Kerç Boğazı bölgesinden geçen iki geminin alev aldığı belirtildi. Gemilerin mürettebatı arasında Türklerin de olduğu belirtiliyor. Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı. İçinde Türklerinde de olduğu 31 kişilik mürettebatın 10'u hayatını kaybetti

Gemilerden birinde 17 diğerinde ise 14 kişinin bulunduğunun belirtildiği açıklamada, Tanzanya bayraklı gemilerde Türk ve Hintli mürettebatın olduğu bildirildi. Rus yetkililerden yapılan açıklamada 2 gemide yer alan 31 kişilik mürettebattan 10'u hayatını kaybetti.



Rusya Ulaştırma Bakanlığı Kırım açıklarında iki geminin alev aldığını açıkladı.



Bakanlık, birinde 17 diğerinde ise 14 kişinin bulunduğunu açıkladığı gemilerde 16 Türk vatandaşının yanısıra Hindistan vatandaşlarının olduğu ve yangınla birlikte mürettabatın denize atladığını da ifade etti.

Öte yandan, gemilerdeki mürettebata yönelik kurtarma çalışmaları başlatılırken, mürettebattan ise 10 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.



AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP MYK sonrası yaptığı açıklamada, Kırım'daki gemi kazasına ilişkin açıklama yaptı. Çelik yaptığı açıklamada, "Kelç boğazında iki gemi alev almış. Konuyu yakından takip ediyoruz. Rus yetkililerle irtibat halindeyiz. Bir gemide patlama olmuş, diğer gemi de bundan etkilenmiş. 31 mürettebattan 16'sının Türk olduğu değerlendiriyor. Rusya 10 arama kurtarma botunu bölgeye göndermiş. Biz de bu faaliyetlerle yakın koordinasyon içerisindeyiz. Kendi vatandaşlarımızla ilgili durumu yakından takip ettiğimizi belirtmek isterim." dedi.