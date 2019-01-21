Kerç Boğazı'nda yanan iki gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e çıktı. Kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Rusya Denizcilik Ajansı, Kerç Boğazı'nda iki geminin alev alması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



Ajans tarafından Rus medyasına yapılan açıklamada, Tanzanya bayraklı iki geminin Kerç Boğazı'nda alev aldığı, gemilerden birinde patlama meydana geldiği kaydedildi.



Açıklamada, birinde 17, diğerinde 14 kişi bulunan gemilerde Türk, Hintli ve Rus mürettebatın olduğu belirtildi.



Gemiler arasında yapılan yakıt transferi sırasında çıkan yangın nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybetti, kayıp 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor



Yetkililer, çok sayıda geminin kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.



AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP MYK sonrası yaptığı açıklamada, Kırım'daki gemi kazasına ilişkin açıklama yaptı. Çelik yaptığı açıklamada, "Kelç boğazında iki gemi alev almış. Konuyu yakından takip ediyoruz. Rus yetkililerle irtibat halindeyiz. Bir gemide patlama olmuş, diğer gemi de bundan etkilenmiş. 31 mürettebattan 16'sının Türk olduğu değerlendiriyor. Rusya 10 arama kurtarma botunu bölgeye göndermiş. Biz de bu faaliyetlerle yakın koordinasyon içerisindeyiz. Kendi vatandaşlarımızla ilgili durumu yakından takip ettiğimizi belirtmek isterim." dedi.