Son dakika: Korkutan deprem! 6.1 büyüklüğünde sallandı
Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre ada ve yerleşim yerlerinde hissedildi.
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, sarsıntının merkez üssü Vnuatu'ya bağlı Port-Olry bölgesinin yaklaşık 56 kilometre kuzeydoğu açıkları olarak belirlendi.
Yerin yaklaşık 188 kilometre derinliğinde kaydedilen 6.1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmezken, yerel yetkililerin sahadaki incelemeleri devam ediyor.
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