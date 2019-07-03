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Son dakika Libya haberleri... Dışişleri Bakanlığı: Hafter güçlerinin saldırısı insanlık suçudur

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Libya’nın Tacura bölgesinde bulunan göçmen merkezine düzenlenen saldırı hakkındaki bir soruya verdiği cevapta "Trablus’a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen ve onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur. Sorumluların tespiti için derhal uluslararası soruşturma açılmalıdır. Uluslararası toplumun bu konuda bir an evvel harekete geçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı

Son dakika Libya haberleri... Dışişleri Bakanlığı: Hafter güçlerinin saldırısı insanlık suçudur

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Libya’nın Tacura bölgesinde bulunan göçmen merkezine düzenlenen saldırı hakkındaki bir soruya cevap verdi.

Aksoy, şunları belirtti:

"Trablus’a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen ve onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur. 

Sorumluların tespiti için derhal uluslararası soruşturma açılmalıdır. 

Uluslararası toplumun bu konuda bir an evvel harekete geçmesini bekliyoruz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #dışişleri bakanlığı
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