Son dakika Libya haberleri... Hafter'in Trablus için atağa geçmesi: Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de sıkıştırma hamleleri sürüyor

Libya'daki Hafter güçleri, Ankara'dan gelen "Meşru hedefsiniz" çıkışının ardından rehin aldığı Türk vatandaşlarını serbest bıraktı. General Halife Hafter'in adımlarını yorumlayan uzmanlara göre Hafter Atlantik cephesiyle birlikte, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Münhasır Ekonomik Bölge ilanını baltalamaya çalışıyor. Bu nedenle de Hafter güçleri Libya'nın meşru iktidarına karşı saldırıya geçti

Türkiye'nin Doğu Akdeniz, S-400 alımı ve terörle mücadeledeki kararlılığına karşı Atlantik güçleri yeni cepheler açıyor. Uzmanlara göre, Libya'da son günlerde yaşananlar da bunun bir ürünü.



Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti, General Halife Hafter'in kontrol ettiği Libya Ulusal Ordusu güçlerini Türkiye desteğiyle geriletti.



Bunun üzerine Hafter güçleri 6 Türk vatandaşını rehin aldı. Ankara'dan gelen peş peşe gelen "Meşru hedefsiniz" çıkışının ardından Türk vatandaşları serbest bırakıldı.



Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgilere göre serbest kalan vatandaşlar, Libya'daki gemilerinde çalışmaya devam etme kararı aldı.



Doğu Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge ilanı hazırlığında olan Türkiye için Trablus'taki hükümetin varlığı büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre de, Hafter güçleri Türkiye ile iyi ilişki içinde olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni zayıflatmaya çalışıyor.



Uluslararası ilişkiler profesörü Sencer İmer, Temmuz ayında Türkiye'ye sevkiyatı başlayacak S-400'ler için de Doğu Akdeniz'deki Türkiye karşıtı kışkırtmaların sürdürüldüğünü söyledi.



ulusal.com.tr

