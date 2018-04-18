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Son dakika: Mike Pompeo ve Kim Jong Un KDHC'de görüştü! Trump açıkladı

ABD Başkanı Trump, geçen hafta Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde (KDHC) Mike Pompeo'nun KDHC lideri Kim Jong Un ile görüştüğünü açıkladı. Trump, görüşmenin çok iyi geçtiğini de ifade etti

Son dakika: Mike Pompeo ve Kim Jong Un KDHC'de görüştü! Trump açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri  (ABD) Başkanı Donald Trump, o haberleri doğruladı.

Trump, Mike Pompeo'nun geçen hafta Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong Un ile KDHC'de görüştüğünü açıkladı.

Toplantının çok iyi geçtiğini söyleyen Trump, iyi bir ilişki kurulduğunu ifade etti.

Trump, zirvenin detayları hakkında çalışmanın sürdüğünü aktardı.

ABD Başkanı Trump, "Denükleerleştirme Dünya için harika bir şey olacak, aynı zamanda Kuzey Kore için de" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Mike Pompeo #kore demokratik halk cumhuriyeti #KDHC #Kim Jong Un #abd #trump
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